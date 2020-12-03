Никита Михалков предрек национальную катастрофу из-за введения электронного образования

Российский кинорежиссер, автор передачи «Бесогон ТВ» Никита Михалков выступил с критикой перевода школьного образования в цифровой формат. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский кинорежиссер, автор передачи «Бесогон ТВ» Никита Михалков выступил с критикой перевода школьного образования в цифровой формат. Свое мнение он высказал в обращении к Всероссийскому родительскому собранию, прошедшему в Подмосковье на хуторе Захара Прилепина.

«Мы видим как постепенно все то, что генетически противопоказано нашему народу, как «окна Овертона», становится сначала возможным, допустимым, желательным и в конце концов обязательным, - заявил Михалков. - Мы видим, как по стране из-за этого ползет кастовость, как постепенно внутренняя свобода, возможность наслаждаться самыми простыми естественными вещами, становится привилегией тех, кто может за это заплатить. Живое общение с учителем, доверие ему становится редкостью».

В своем обращении Михалков отметил, что понимает значение прогресса и не призывает «жить в лесу, молиться колесу и писать гусиным пером». Однако необходимо выработать правильный баланс между тем, что и как учить, уверен народный артист.

«Попытка подогнать систему национального образования под методички глобалистов грозит нам национальной катастрофой», - сказал Михалков.

Ранее против цифровизации образования выступили Захар Прилепин, Иван Охлобыстин и Владимир Меньшов. В свою очередь на Всероссийском родительском собрании делегаты предложили законодательно запретить любые формы электронного обучения, отказаться от проведения ЕГЭ, ввести статус государственного учителя и вернуть в школу трудовое воспитание.