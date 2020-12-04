Проводим старый год 11 раз!

Супругу новогоднего волшебника зовут Зима.
Фото: Shutterstock
2020-й будет особенным до последнего дня: впервые 31 декабря мы официально не работаем; впервые обойдемся без корпоративов и поездок за рубеж; впервые обзвоним всех друзей, живущих восточнее нас, чтобы поздравить их и узнать, действительно ли этот «лихой високосный» закончился.
ВНИМАНИЕ!
Множество народов отмечают Новый год по своим традициям. Чаще всего - в дни солнцестояния или равноденствия. Но все они садятся за праздничный стол вместе со страной - вечером 31 декабря.
Встретим новый год 11 раз!
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
-1 Калининградцы
Самый западный регион страны и отмечает с уклоном в европейские традиции. На столе, особенно если приехали гости с «материковой России», должен быть угорь местного приготовления - местный деликатес. Из прочих «национальных» блюд отметим марципаны, «творожный упрямец» (блюдо из сливок и творога), клопсы (фрикадельки).
РЕЦЕПТ
Кёнигсбергский марципан
Миндаль очистить от шелухи (лучше с помощью кипятка), вымыть и высушить.
Перемолоть.
Соединить с сахарной пудрой в пропорции 1:1.
Добавить немного воды.
Мешать до однородности и очень долго - пока из миндаля не выделится масло.
Добавить пряности по вкусу.
Налепить из получившейся массы фигурки и расписать пищевыми красками.
Обжечь на огне.
0 часов
По московскому времени живут почти 3/4 населения России. Даже жители Крыма.
Татары - второй по численности народ нашей страны - празднуют в ночь на 1 января. Только после того как отметят в кругу семьи, разрешается сходить в гости, взяв с собой чак-чак - национальное блюдо из теста в меду - символ гостеприимства.
Чуваши неделю празднуют Сурхури (сурах-ури - «овечья нога»). Название пошло от древнего обычая. В праздник парни и девушки в темном хлеву ловили овец и привязывали к ним веревки. Утром разбирались, кого пометили. Если помечена белая овца, то у жениха или невесты будут светлые волосы, и наоборот. Главное, чтобы не попалась пестрая: тогда суженый или суженая будут некрасивыми.
Еще девушки приносили домой курицу и смотрели, что она будет клевать. Если зерно или соль - выйдет замуж за богатого. Если уголь - за бедного.
«Гвоздь программы» - трехдневный танцевальный марафон для молодежи, в котором пары могут меняться.
Мордва - на новогоднем столе обязательны пшенные блины и поза (напиток вроде кваса или легкой браги из сахарной свеклы). В остальном все как у большинства населения страны. Разве что в гости обязательно ходят со своим угощением.
Карелы и вепсы отмечают «сюндуму». Особое внимание - к «магии первого дня», то есть «как встретишь, так и проведешь». Во время празднования - не ругаться, не грустить, сытно есть и обильно запивать, не выносить ничего из дома.
Главное, чтобы первым в гости пришел пожилой мужчина (лучше с бородой): это сулит достаток.
Вода - символ изобилия в новом году молочных продуктов.
Осетины отмечают 12 - 14 января. В праздник принято разжигать перед домом костер: чем он ярче, тем радостнее семья проведет год, тем меньше будет зла от вражеских сил. Для того чтобы год был богатым, семья накрывает обильный стол. В центре - осетинский пирог. Его должны отведать все члены семьи. С посторонними не делиться!
Тот, кто утром первым войдет в жилище, должен рассыпать зерна и пожелать в новом году столько же удач, сколько зерен на полу.
+1 Удмурты
Главные здесь - ряженые. Заранее расскажите об этом своим гостям. Издавая страшный шум, ряженые распугивали банных духов, изгоняли болезни, приносили удачу. Задача хозяев - опознать скрывающихся под маской и тут же поднести угощение.
На столе должны быть пироги, мясо, пельняни (не буду это переводить) с разной начинкой.
+2 Ненцы
Ненцы отмечают два Новых года - зимний и летний, в ноябре и июне. Задабривают духов: просят, чтобы зима была не холодной, а охота и рыбалка - богатыми.
Отметив, ненцы обмениваются подарками. Особое внимание - детям: если обидите кого-нибудь из них, добрые духи покинут вас.
+3 Омичи
Омичи - не национальность, а жители одноименной области. Только здесь разница с московским временем составляет три часа.
Омская область - Россия в миниатюре: на ее территории проживают представители 121 национальности. Подавляющее большинство - русские. За ними с большим отрывом - казахи, украинцы и немцы. Поэтому отмечают здесь… Записывайте: елка, оливье, мандарины, «С легким паром!».
+4 Алтайцы
Помимо 1 января, в двух алтайских республиках национальный Новый год Чага-Байрам («Белый праздник») отмечают по лунному календарю в феврале или начале марта. К алтарям приносят фигурки людей и животных из сыра, просят о благоденствии всему живому. Дом окуривается можжевельником.
На этот день обычно намечается ритуальная кража невесты. Происходит она, за исключением редких криминальных случаев, по обоюдному согласию. На следующий день жених с родственниками приезжают в дом невесты, как бы признают вину и предлагают начать торг по поводу размера наказания. Родственники невесты определенное время вроде как не соглашаются на перемирие, но в конце концов все заканчивается согласием и совместным распитием алтайской молочной водки. Обычно в качестве калыма родители жениха преподносят тушу барана.
+5 Буряты
Буряты отмечают Новый год 1 января и в феврале. День Сагаан Сар («Белый Месяц») высчитывается по лунному календарю.
Тот, кто последним заходит в дом, закрывает дверь на все замки, чтобы не пустить беды уходящего года. У входа надо оставить кусочек льда и веник - они помогут очистить жилище от проблем.
Накануне в жилище наводят порядок. Это надо поручить незамужним девушкам: чем хуже они приберут, тем некрасивее жених им достанется. К тому же злобный и падкий на алкоголь.
Празднуют в узком семейном кругу.
+6 Якуты
В Якутии (территория республики расположилась в трех часовых поясах) это летний праздник Ысыах - день почитания бога Айыы и веселье по поводу пробуждения природы. Главное - хоровод осуохай, он может длиться несколько суток. Участники заряжаются целительной энергией на весь год. В финале домашний очаг окропляется кумысом.
+7 Эвенки
Эвенки празднуют Новый год в день летнего солнцестояния, то есть 22 июня. Встречая «новое солнце» - Хэбденек (в переводе «веселье»), старейшины проводят обряд очищения дымом можжевельника. Каждая семья завязывает на ветке дерева (ваша домашняя елка подойдет) лоскуток и загадывает общее желание.
Старый год провожают хороводом.
+8 Нивхи
Праздник обновления природы - Питул коренные жители Сахалина отмечают летом. Начинается он с обрядов кормления духов. На столе обязательно блюдо из рыбы.
+9 Чукчи
Праздник встречают в ночь на 22 декабря - в день зимнего солнцестояния. Он называется Пэгытти (в переводе «пестрое скопление») - по названию ритуальной звезды. Как она взойдет, так новый год и наступает. В официальной астрономии Пэгытти - это Альтаир в созвездии Орла.
С помощью священной «огнивной» доски - символа очага - разжигается костер. В него «кидают» все дурные мысли, чтобы встретить год обновленным. Жители европейской части России! В 15 часов по Москве зажгите хотя бы свечку, чтобы спалить в ее огне весь свой душевный хлам.
Не забудьте задобрить духов - поделитесь с ними угощением.
ЗАПОМНИТЕ ИХ ИМЕНА
Деды разных народов
Саган Убугун из Бурятии.
Фото: vk.com
Бурятский Саган Убугун.
Начнем хоть и по алфавиту, но с самого древнего. Саган Убугун известен народам Монголии, Бурятии и Калмыкии еще с их добуддийского периода, то есть более 2,5 тысячи лет. Покровитель буквально всего хорошего, чего желают люди себе и другим. Супруг Земли.
Кабардино-балкарский Уэс-Дадэ
Горец - с бородой, кинжалом, хотя и в красной шубе.
Паккайне из Карелии. Фото: pakkaine.karelia.su
Карельский Паккайне
Рыжий веселый озорной персонаж обходит «владенья свои» в компании незлобных лесных троллей. Он молод. Работая купцом, ездил по всему миру и оставлял в зеркалах свои отражения. К зиме все они вылезали из зеркал и отправлялись на родину Паккайне в карельский Олонец.
Марийский Йушто Кугыза
«Холодный дедушка» приходит к ребятам с внучкой Лумудыр. А собственно подарки разносит Дед Василий или Васли Кува-Кугыза.
Ненецкий Ямал Ири
Особые приметы: длинные волосы заплетены в косу, на поясе - украшение из бивня мамонта. В руках - бубен. С его помощью он может нагнать холод. С одной стороны, это наказание, с другой - вымораживание всего плохого.
Татарские Кыш Бабай и Кар Кызы. Фото: instagram.com/tatar_moroz
Татарский Кыш Бабай
Приходит с татарской Снегурочкой, ее зовут Кар Кызы. Кроме нее в свите - невидимые добрые и злые волшебники, демоны и прочие мифические персонажи.
Удмуртский Тол Бабай
Местный «Зимний дед» раньше был великаном алангасаром. Когда люди вытеснили великанов в северный полуночный край Уйпал, он один остался и долго прятался. Однажды с удивлением узнал, что дети его не боятся, и стал их лучшим другом.
Чувашский Хёл Мучи
С внучкой Юр Пике на праздник являют миру три главных чуда - исполняющий желания сундук, приносящие счастье волшебные часы и «пророческий» говорящий самовар.
Якутский Чысхаан
Является в образе Зимнего Быка. В разгар зимы он приходит со стороны океана и напускает на землю лютую стужу. Следите за его рогами - чем они больше, тем свирепее будет мороз. А еще очищает землю от зла.
Алтайский - Соок-Таадак
Башкирский - Кыш Бабай
Мордовский - Нишке и Мороз Атя
Осетинский - Артхурон
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