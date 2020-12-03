«Роснефть» помогла ученым изучить дельфинов Черного моря

Хорошо ли живется дельфинам в Черном море? Этот вопрос на протяжении многих лет ставил в тупик даже известных ученых. Проблема в том, что последнее серьезное исследование черноморских млекопитающих датировано еще 80-ми годами прошлого века. Но в последнее время ситуация существенно изменилась. 3 декабря ученые Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук представили итоги трехлетнего проекта «Дельфины Черного моря», который был проведен при поддержке «Роснефти».

«Это большая структурная работа, которую «Роснефть» проводит с 2012 года по изучению ключевых видов и видов биологических индикаторов в тех акваториях, где компания осуществляет или планирует осуществлять хозяйственную деятельность. Сейчас мы хотим подвести первые итоги проекта», - отметил начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра «Роснефти» Артем Исаченко.

Проще говоря, дельфины – один из ключевых индикаторов экологической системы, поскольку являются финальным звеном в пищевой цепи. Если изучить условия проживания и здоровья морских млекопитающих, то ученые могут выявить ключевые проблемы Черного моря.

Итак, за последнее время в Черном море состоялось несколько комплексных экспедиций. Из них две морских вдоль всего побережья Краснодарского края – протяженность каждой около 1000 километров. А также впервые черноморских китообразных удалось пересчитать с помощью авиации (во времена СССР этого не делали, да и качественная фототехника появилась относительно недавно). Млекопитающих изучали как в прибрежной 12-мильной зоне, так и в открытом море, с удалением от берега.

Ученые зафиксировали 12 100 особей белобочки, 3900 афалин и 1600 азовок. А также выяснили где именно обитают дельфины в зависимости от сезона.

«Дельфины-белобочки наблюдались практически повсеместно, как в открытых водах, так и в прибрежных. В июне они встречались ближе к берегу, в сентябре наоборот – дальше в море на удалении свыше 150 километров. Вероятно, такие перемещения белобочек связаны с доступностью и обилием кормовых ресурсов, - сообщил Роман Беликов, заведующий лабораторией морских млекопитающих Института океанологии РАН. – Афалины встречались преимущественно в прибрежной акватории, а весь район их распространения простирался не далее 50 километров от берега. Независимо от сезона распределение афалины от берега было достаточно равномерно. Азовки наблюдались как у берега, так и в открытом море – на удалении до 70 километров. Чаще всего это были одиночные животные или группы из 2 – 3 особей».

Также ученые провели большую работу на берегу, где изучили состояние погибших дельфинов. Такие факты часто вызывают острые эмоции у местных жителей и туристов. Создается впечатление, что это последствия плохой экологии. Ученые считают, что это не так. Лабораторные исследования показали, что у погибших животных не было выявлено патогенных вирусов. Из 60 найденных особей лишь у одной обнаружено отклонение – цирроз печени.

В чем же причина гибели дельфинов?

«Многие животные, останки которых мы наблюдали, имели следы рыболовных сетей», сообщил генеральный директор Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих Андрей Болтунов.

По результатам проекта подготовлена брошюра, которую Институт океанологии передаст в федеральные и региональные органы власти, ответственные за сохранение морских млекопитающих Черного моря – Министерство природных ресурсов РФ, Федеральную службу по надзору в сфере природопользования и др.

«Мы надеемся, что результат, который мы получили в ходе нашего проекта, будет полезен не только биологам, но и государственным структурам, которые выполняют функции по сохранению краснокнижных видов млекопитающих», - резюмировала руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Вера Краснова.