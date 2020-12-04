Объективно о России

Номинация «Многонациональная Москва» Сергей Ромашев, «Камчатка».

Популярность конкурса, четыре года назад придуманного Федеральным агентством по делам национальностей, постоянно прибавляет и в количестве участников, и в качестве их работ. В 2020-м в нем приняли участие работы, присланные из всех субъектов Федерации и из десятков зарубежных стран, в том числе таких далеких от нас, как Венесуэла и Новая Зеландия.

Награждение победителей прошло в рамках I Международного форума «Народы России».

Гран-при Виталий Новиков, Мурманская область, «Купола».

СОСТАВ ЖЮРИ

• Председатель - Глава ФАДН Игорь Баринов.

• Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству, искусствовед и телеведущий Михаил Швыдкой.

• Народный артист России Дмитрий Певцов.

• Актриса Юлия Михалкова.

• Фотографы и журналисты Антон Ланге, Анатолий Жданов, Сергей Черных и Сергей Киврин.

• Организатор фотовыставок, лауреат премий Министерства обороны Виталий Черкасов.

Номинация «Архитектура и скульптура» Антон Галахов, Санкт-Петербург, «Туманное утро».

Номинация «Уникальная природа» Элина Хван, Кабардино-Балкария, «Западнокавказский тур».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

5780 участников из 74 стран.

Номинация «Лица и поколения» Виталий Новиков, Мурманск, «После вахты».

Номинация «Традиции большой страны» Татьяна Маклакова, музей под открытым небом «Ангарская деревня», «Традиционное блюдо вареники».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

19 653 фотографии присланы на конкурс.

Номинация «Духовные скрепы» Александр Горшенин, Москва, «В потоке жизни».

Фотоработы участников доступны на сайте www.rucivilization.ru

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