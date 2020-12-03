В Европе разгорается скандал вокруг депутата Европарламента, обвиняемого в двуличии

Венгр Йожеф Сайер был задержан на нелегально проводимой гей-вечеринке Фото: REUTERS

В Европе смакуют подробности скандала, в центре которого оказался депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Сайер.

Он оказался в числе задержанных на гей-оргии, нелегально проводившейся в одном из брюссельских секс-клубов. Его задержали в тот момент, когда он пытался сбежать от полиции, спускаясь со второго этажа по водосточной трубе.

Сайера обвиняют в двуличии. Во-первых, в Бельгии действуют нормы строго карантина, любые вечеринки и собрания запрещены.

Во-вторых, Сайер представляет правящую венгерскую консервативную партию «Фидес», которая известная своей жесткой риторикой по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества.

То обстоятельство, что Сайер женат, обсуждается, но не ставится ему в вину. В толерантной Европе допускают, что в конкретно этой семье – открытые отношения.

- То, что избранный народом депутат в свое свободное время посещает оргию – его личное дело. – пишет немецкое издание Der Spiegel. – Сайеру придется объяснять это своей жене Тюнде Хандо, судье Конституционного суда.

Также обнародован и факт обнаружения в рюкзаке полуголого Сайера таблетки экстази. Сам он утверждает, что никогда не употреблял наркотики.

Участникам вечеринки вынесли предупреждения, Сайеру грозит штраф 250 евро, также против него возбуждено дело в связи с хранением наркотиков.

- То, что именно Сайер был замечен на такой вечеринке, напоминает клише: ненавистники геев, возможно, сами ими являются. – заключает Der Spiegel.

Сайер, не дожидаясь исключения из партии, уже сложил с себя депутатские полномочия.

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