"На второй укол реакция даже полегче": Как я привился от коронавируса "Спутником V"

В новой части дневника дело дошло до второй прививки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Продолжение. Часть 1. Часть 2. Часть 3.

НЕУЖЕЛИ ЗАРАЗИЛСЯ?

Три недели между первой и второй вакцинацией прошли тревожно.

На девятый день после прививки первого компонента вакцины проснулся с першением в горле и температурой 37,2. Неужто все-таки заразился? Где - непонятно: в общественном транспорте не езжу, в магазины не хожу, даже доставщик продуктов оставляет их перед дверью.

Похоже, все-таки хватанул инфекцию: через пару дней начался сухой кашель, еще через сутки начал хлюпать носом, а температура так и не упала, хотя она не слишком велика - по утрам 37,2, а к вечеру поднимается до 37,5 - 37,8.

Жить с такими показаниями термометра довольно утомительно. Сонливость, общая слабость. Но температуру не сбиваю и никаких лекарств не пью. Только чай в огромных количествах - вперемешку обычный черный с лимоном и альпийский травяной из смеси мелиссы, чабреца, душицы, зверобоя, мяты, листьев лесной малины и лепестков каких-то цветов-дикоросов. Еще заварил себе мать-и-мачеху для отхаркивания. И поставил старые добрые, ну в смысле хоть и едучие, но полезные горчичники - при простуде, когда нет высокой температуры, это первое дело.

Но удивительно - совсем пропал аппетит. Это у меня-то! Пока три дня вталкивал в себя хоть какую-то еду, сбросил пару килограммов, явно лишних. Но аппетит возродился, как птица Феникс из пепла, а вместе с ним прилетели и потерянные килограммы. Вот уж точно, не знаешь, где радостно потеряешь, а где - зачем-то найдешь...

ЭТО ОБЫЧНАЯ ПРОСТУДА!

Только что вернулся из Центральной клинической больницы (ЦКБ), где у меня взяли мазок на ПЦР, кровь из вены, мочу, измерили температуру (37,0, а утром была дома 36,6, но врач сказала, что это все в пределах нормы), померяли давление (130/80 - это для меня вообще идеал), все выслушали и записали. Результаты анализов будут завтра к вечеру, мне позвонят.

Но предварительно, посмотрев симптомы, врач, милейшая Ирина Николаевна, сообщила, что на ковид это совершенно не похоже, ничего близкого. Скорее всего обычная легкая простуда, а температура держится потому, что идет выработка иммунитета на клеточном уровне (он появляется уже после первой вакцинации и даже важнее антител). Одно наложилось на другое и даже помогает друг другу.

Так и оказалось: результат мазка на ПЦР отрицательный, анализы хорошие. В общем, к ревакцинации готов! В общем, иду закладываться в ЦКБ на ревакцинацию: день меня еще раз предварительно исследуют, потом поставят второй компонент, еще сутки понаблюдают за самочувствием после прививки и отпустят домой. Ну а потом еще пару раз сдам кровь для контроля самочувствия и на предмет выработки антител...

Журналист «КП» Сергей Пономарёв записался в группу добровольцев старшего возраста, на которых испытывают первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ЗДРАВСТВУЙ, ДОМ РОДНОЙ!

Ну вот я и снова в ЦКБ, час назад опять заселился в свою палату номер 42, где уже час как обитает сосед Володя. Всё здесь знакомо мне и близко, мне ЦКБ уже родимый дом.

Сосед, помня о прошлом заходе, взял с собой чайник. Я - тоже. Он же прихватил вафли, а я - большую пачку печенья. Так что теперь можем поить чаем всю нашу группу испытателей. Их по прежнему 38, в первой группе на прошлой неделе было 28, в третьей группе, которая идет за нами, тоже без изменений. То есть никто не отсеялся и по дороге не потерялся.

Врач, правда, поменялась. Милейшую Ирину Николаевну перебросили на другой иссследовательский объект - в ЦКБ идут исследования по разным направлениям, но новенькая докторша такая же внимательная и расположенная к своим подопытным кроликам.

Опять взяли мазок на ПЦР - я уже сбился со счета, в который раз. Измерили давление и сатурацию - показатель последней 97, то есть в норме (все, что выше 95, это хорошо).

Так что завтра поутряне с чистой совестью буду колоть второй компонент вакцины...

РЕВАКЦИНАЦИЯ КАК ПРАЗДНИК

25 ноября. С утра померили температуру - 36,6 - и опять взяли кровь. Бедные мои вены... Хотя чего это я - процедурная медсестра такая мастерица, что выдоила из меня кровушки практически безболезненно. Может, у них, опытных, когда в вену иголкой проникают, душевный наркоз для пациентов вырабатывается?

И уже в 11.00 я получил второй компонент вакцины в ту же самую дельтовидную мышцу на левом плече. На этот раз из ампулы с синим маркировочным кольцом (в первый раз, три недели назад, была красная маркировка).

Вот и вся недолга. Теперь нужно два дня проводить термометрию - измерять температуру выданным градусником каждые два часа, да еще периодически в палату заходит молодая сипатичная врач-ординатор Олеся Павловна и измеряет давление и сатурацию. Давление после прививки у меня идеальное (по моим нормативам) - 130/85, сатурация тоже в норме - 97. Температура, правда, немного повысилась - через два часа после вакцинации была 37,2. В общем, все как и должно быть. И как было в прошлый раз. Сейчас реакция даже полегче.

Испытываю эйфорию. Я сделал это! Ну и пусть бесконечные тесты на ПЦР - уже чихать после мазка в носоглотке перестал, видимо, нос приспособился. Пусть эти периодические заборы крови - ничего, потерплю. Зато аппетит отличный. Так что и у меня, и у всех в нашей группе волонтеров всё в полном порядке.

«ДА У ВАС, БАТЕНЬКА, ДАВЛЕНИЕ СКАКНУЛО»

Сегодня, спустя неделю после того, как ввели второй компонент вакцины, поехал в ЦКБ на очередное исследование. Прибыл на место в несколько возбужденном состоянии. Все из-за того что повздорил с таксистом. Славный сын узбекских просторов с простым именем Санжарбек Мулабабаев решительно не хотел надевать маску, вглядываясь в навигатор и не понимая, куда и зачем там поворачивать, брат. Так что направо-налево я командовал лично - благо, что дорогу от дома в ЦКБ за последние недели выучил наизусть и могу штурманить с завязанными глазами. Но ведь этот славный и щедрый сын центральноазиатских пустынь хотел еще помочь земляку по дороге: "Надо его, брат, до заправки дотащить, а то у него бензин кончился". Тут уж, каюсь, я сорвался, рассказав водиле все, что знаю в богатом русском языке и его обсценном разделе, который он, гастарбайтер, не понимает, как и правила работы в московском такси.

Зато в ЦКБ все было тихо, мирно, благостно и радостно. И главное - отлично организовано. С учетом, что обследование проходила вся наша вторая группа добровольцев числом аж 38 человек.

Весь процесс скрининга у меня занял минут 30 максимум. Опять взяли мазок на ПЦР - 9-й уже раз за последние полтора месяца. Вот в чем преимущества добровольца - и не хочешь, а возьмут, причем бесплатно, безо всякой записи, очереди и двухнедельного ожидания результата. Сдал анализ мочи в заранее выданном пластиковом контейнере, сделали ЭКГ - отклонений от нормы кардиограмма не выявила. Потом прошла беседа с врачом с непременным измерением давления.

- Как себя чувствуете?

- Нормально, без каких-либо осложнений.

- А как подвижность руки после прививки?

- Вообще никакой негативной реакции, даже припухлости в месте укола не было.

- Температура?

- Повысилась в первые 48 часов после вакцинации, максимум до 37,4, но уже к концу второго дня пришла в норму.

Сатурация у меня вообще оказалась отличной, еще лучше, чем до прививки - 99. Правда, давление подкачало. Верхняя планка подскочила до 150. Это, наверное, после споров с узбекским таксистом.

- Давайте вы подойдете минут через десять и мы перемерим, - предложила врач.

И в самом деле, через десять минут показатели оказались вполне приемлемыми, во всяком случае для меня - 135/80.

Последний этап - сдача крови из вены. Сегодня кровоотсос впечатляет - аж 9 пробирок, правда, маленьких. Две трети из них отправят в институт Гамалеи, где разработчики Спутника V проводят углубленные клинические исследования. Крови не жалко на это. Но ведь еще попробуй попади с первого раза в мои плохие вены.

- А у нас для этого есть специальный человек, - пошутила старшая процедурная медсестра. - Сделаешь? (это она обратилась к молоденькой помощнице).

Оказалось, что девушка Азада из Киргизии. А руки у нее какие! Просто золотые руки! Волшебницей оказалась Азада. Я не почувствовал даже прокол, и 9 пробирок наполнились так быстро, что насладиться лежанием на кушетке не успел. Этак, пожалуй, я всегда буду летать в Киргизию для сдачи крови, раз там медсестры такие мастерицы.

Я вот думаю: мы часто мажем гастарбайтеров одной краской, причем черной, ориентируясь на таких вот водил-чудил, похоже, пересевших за руль такси с ишака. Но сколько в действительности настоящих мастеров и мастериц своего дела среди них. Таких, как вот эта медсестра Азада!

Эх, жалко, что впереди, через две недели, последнее широкое исследование с такой же сдачей крови и прочими анализами. После этого нам сообщат, начали ли вырабатываться антитела и в каком количестве.

Ну а потом еще в течение примерно 4-5 месяцев мне и другим добровольцам могут позвонить, чтобы поинтересоваться нашим самочувствием, или если понадобится, пригласить на внеплановое обследование.

Я готов. Ради такого благого дела можно и приехать...

Кстати, результаты последних анализов оказались отличными. Никаких отклонений нет и, главное, активно идет выработка иммунитета на клеточном уровне.

Кстати, узнал, что начинается массовая вакцинация населения моим Спутником V, а в новостях прочитал, что уже закончен набор 150 добровольцев возраста 60+ для испытания второй вакцины -ЭпиВакКорона, то есть той, что разработали в новосибирском центре "Вектор". Пусть и у них все пройдет благополучно!..

А чем закончится основной этап исследований и какой титр будет у антител, обязательно расскажу уже скоро.

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