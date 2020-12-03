Китайцы арендовали австралийский остров и стали выживать с него местных

Местные жители считают, что их выживают с острова, потому что хотят превратить его в элитное место отдыха для богатых китайских путешественников. Фото: СОЦСЕТИ

Китайские бизнесмены взяли в долгосрочную аренду австралийский остров Кесвик. Срок аренды составил 99 лет.

Сразу после подписания договора с местными властями, китайцы установили на нем свои правила: они запретили местным рыбацким лодкам швартоваться возле общественного причала и закрыли взлетно-посадочную полосу почти для всех самолетов, кроме китайских.

Местные жители считают, что их выживают с острова, потому что хотят превратить его в элитное место отдыха для богатых китайских путешественников.

- Раньше на Кесвик приезжало очень много туристов, - рассказывает теперь уже бывшая владелица апартаментов на острове Джули Уиллис. – Но с прошлого года их нет. После того, как островом стали управлять китайцы, нам запретили сдавать жилье туристам.

Еще год назад остров, расположенный в Коралловом море, ежегодно посещали сотни тысяч человек. Помимо белоснежных пляжей, на нем находится национальный заповедник, занимающий около 80% площади острова. Но после прихода китайских бизнесменов местным запретили его посещать. Также китайцы потребовали всех тех, кто арендовал жилье, собрать вещи и уехать.

Австралийцы написали коллективную жалобу в департамент ресурсов штата Квисленд, в юрисдикцию которого входит Кесвик. Чиновники сообщили, что прилагают все усилия, чтобы урегулировать конфликт.

- В обязанности нашего ведомства входит работа как с главным арендатором, так и с субарендаторами, - комментируют сложившуюся ситуацию в Квисленде. – Сейчас мы изучаем все документы, после чего проведем переговоры.

Но насколько они будут эффективны для коренных австралийцев - непонятно. По условиям аренды, китайцы не только будут отдыхать на острове, но и отремонтируют дороги, лодочные станции, причалы и улучшат морскую инфраструктуру. В общем, займутся благоустройством, до которого у местных не доходили руки.