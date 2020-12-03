Мария Захарова рассказала об отказе властей США предоставить медпомощь осужденным россиянам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Евгения ГУСЕВА

По всему миру томятся в тюремном заключении или незаконно удерживаются десятки российских граждан. Имена некоторых из них хорошо известны - Виктор Бут, Константин Ярошенко, Мария Лазарева.

- Россиян, которые находятся под следствием или приговорены к различным срокам в других странах очень много, — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга, отвечая на вопрос «КП». - Ими занимается наша консульская служба в целом и консульские отделы посольств в различных странах. Оказывается всевозможная помощь - информационная, консультативная, ведется наблюдение за соблюдением прав наших граждан, оказывается поддержка в установлении связи с родственниками, поиск адвокатов. Что касается Марии Лазаревой, то ее судьбой занимается и наше посольство в Кувейте, и МИД. Это и контакты с семьей, адвокатами и c кувейтской стороной.

Марию Лазареву суд Кувейта приговорил к десяти годам тюрьмы.

В условиях пандемии коронавируса российские дипломаты особенно обеспокоены судьбой россиян, отбывающих наказание в американских тюрьмах. Там ситуация с медицинской помощью осужденным оставляет желать лучшего.

- Эти люди подвергаются большому риску оказаться в числе зараженных коронавирусной инфекцией. Мы неоднократно говорили об этом с американской стороной. - заявила Мария Захарова. - Вызывает особую озабоченность состояние медицинской системы в пенитенциарных учреждениях США и ее способность по мере надобности обеспечить граждан России всем необходимым.

По словам официального представителя российского МИД, наши соотечественники сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем, на которые руководство тюрем просто закрывает глаза.

- Наглядный пример Константина Ярошенко: он был схвачен в мае 2010 года в Либерии сотрудниками американского агентства по борьбе с наркотиками, подвергался пыткам, был незаконно перевезен на территорию США и осужден на 20 лет лишения свободы по обвинению, полностью построенном на показаниях подставных агентов американских спецслужб, - напомнила Захарова. - На протяжении 10 лет Ярошенко регулярно сталкивается с крайне пренебрежительным отношением к состоянию его здоровья со стороны американских властей. Несмотря на наличие у него серьезных заболеваний, добиться даже минимальной помощи врачей удается только после неоднократных обращений российского посольства в Вашингтоне. Причем большинство просьб о проведении медицинских обследований и сложных медпроцедур остаются без ответа.

Летчик Константин Ярошенко. Фото: Личный архив

Также вызывает опасение судьба Романа Селезнева. У россиянина серьезные проблемы со здоровьем, но американские власти отказываются предоставить ему необходимую медпомощь.

- Они отказываются перевести его в другое пенитенциарное учреждение, где ему могли бы провести комплексное обследование.

Не менее трудная ситуация с Виктором Бутом. Он осужден в США и отбывает 25-летнее заключение.

- Он периодически попадает в тюремный спецблок с дополнительными режимными ограничениями безо всяких на то причин, - отметила Захарова. - Власти придерживаются в отношении граждан России, которые оказались в тюрьмах США, жесткого и дискриминационного подхода. Мы требуем надлежащего и справедливого обращения с ними. Со своей стороны мы продолжим принимать все возможные меры по защите их прав и интересов.