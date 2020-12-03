«Чубайс – аллерген для многих»: что он сделал для нанотехнологий за эти годы

2011 год. Генеральный директор корпорации РОСНАНО Анатолий Чубайс демонстрирует гибкий монитор электронного ридера. Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

К личности Чубайса равнодушных нет. Его либо ненавидят, либо боготворят. Кто общался с АБЧ, как его называют коллеги, или слушал его выступления, часто подпадают под влияние его харизмы. Говорит Чубайс бодро, увлекательно, сыпет фактами, не прибегая к бумажке, и хлестко отвечает на любые вопросы, даже если речь идет о свойствах графеновых нанотрубок. Но многие считают, что бывший глава «Роснано» - мастер личного пиара и любит приукрашивать реальность в свою пользу.

ГОСУДАРСТВО - В ПЛЮСЕ

12 лет – именно столько провел у руля «Роснано» известный приватизатор и реформатор российской энергетики. Это самый длинный срок для Чубайса в одной должности. Неспроста слухи о его скорой отставке ходили уже несколько лет. На этот раз окончательное решение принято.

- Для меня это последний день работы в компании, - сказал он в четверг, выступая на Конгрессе предприятий наноиндустрии – 2020, который по иронии судьбы был назначен именно на этот день. – Нам не стыдно посмотреть на то, что сделано. Мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили. Да, конечно, ошибались. Да, конечно, что-то не получалось. Но несомненно и то, что наноиндустрия создана. Об этом сказал президент. И это важнейший для нас результат.

Но что именно создано? И есть ли повод у Чубайса так хвастаться? Если брать в расчет бизнес-логику и скупые цифры, то государственные инвестиции в Роснано… окупились. В далеком 2007 году государство вложило в эту госкорпорацию 130 млрд рублей. За это время созданные ею заводы принесли в бюджеты всех уровней более 150 млрд. Плюс рабочие места, зарплаты и все остальное. Предприятия, в которые вложила деньги «Роснано», работают в 39 регионах страны.

Анатолий Чубайс руководил "Роснано" 12 лет. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

«ЭТО ВАМ НЕ ГРАНТЫ ПО СТАРТАПАМ РАСПРЕДЕЛЯТЬ»

«Роснано» появилась до кризиса 2008 года. Это были сытые годы, когда бюджет ломился от шальных нефтедолларов. И когда набивать кубышку государству надоело, кто-то в правительстве решил, что на всякий случай стоит готовиться к кризису и сделать экономику более устойчивой. А для этого нужно создать «точки роста» в других отраслях, не только нефтегазовой. После этого институты развития стали появляться чуть ли не каждый месяц. А нанотехнологии в качестве приоритета выбрали, отдав дань тогдашней глобальной моде.

- Чубайс со свойственным ему интеллектуальным энтузиазмом стал внедряться в инновационную тему. Была собрана неплохая команда. Пригласили сильный экспертный совет. Правильно начали шерстить те проекты, которые можно было подхватить. Чубайс заявил, что он будет строить зрелые промышленные компании, который дадут выход новой продукции. И это было очень рискованным и ответственным заявлением. Одно дело – распределять грантики по стартапам. Другое – сказать, что я вам построю новую индустрию, - вспоминает Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Директор Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Дан Медовников. Фото: Николай Галкин/ТАСС

«Роснано» действовала следующим образом. Искала перспективные компании в разных технологических нишах и вкладывала в них деньги, получая долю в этих компаниях. Когда капитализация предприятия вырастала и помощь государства больше не требовалась, госкомпания продавала свой пакет акций, а вырученные деньги вкладывала в новый проект. Во многих компаниях «Роснано» до сих пор держит портфель акций и получает прибыль в качестве акционера. И деньги из бюджета больше не берет.

ПРОВАЛЫ И РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Тем не менее не все было гладко. Были громкие провалы и ошибки. Из тех, что на слуху – это новосибирский завод аккумуляторов «Лиотех» и планшет PlasticLogic, который так и не появился у каждого школьника.

- Ошибки в такой сфере – это норма. Особенно на начальном этапе. Инновации всегда связаны с риском. Но плюс Роснано и Чубайса в том, что они свои ошибки всегда признавал и никогда не пытались их замести под ковер, - говорит Дан Медовников. - Что касается двух этих проектов, то ниши и компании были выбраны правильно. Но потом, как мне кажется, были допущены стратегические ошибки. Госменеджеры взяли слишком много управления на себя. А надо было дать больше свободы технологическим предпринимателям, которые лучше понимают рынок.

- Ошибки были, но в целом баланс со знаком плюс. Среди действовавших до сих пор институтов развития «Роснано» была относительно эффективнее остальных. Было заметное продвижение вперед, особенно в последнее время. Ни один другой институт развития такого рода видимых, материальных результатов не имеет. Создание производящих объектов – это ее сильная сторона, - считает Сергей Станкевич, историк, политолог, сопредседатель Партии Роста. – Для меня настоящий технологический прорыв – это создание газовой турбины большой мощности. Долгие годы это не получалось сделать. И получилось только потому, что компания предложить уникальные покрытия для рабочих частей, благодаря которым она заработала бесперебойно.

Презентация электронных учебников Plastic Logic, разработанных по заказу компании ОАО «РОСНАНО», сентябрь 2011 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Елена Нагорных

Кстати, это было «фишкой» Роснано. Она старалась вкладываться в те предприятия, у которых уже был готовый продукт и хорошо просматривалась перспектива. И здесь возникает резонный вопрос. А в чем, собственно, достижение «Роснано»? Ведь предприниматели могли и без госкомпании развить свой бизнес, выйти на экспорт и платить налоги в бюджет? Не приписывает ли Чубайс себе чужие заслуги?

По словам Медовникова, «Роснано» не только инвестировала, но и помогала с административным ресурсом и настройкой нормативной базы, устраняла законодательные дыры, меняла техрегламенты. Да и сложно делать выводы в сослагательном наклонении «А что, если бы…"

КУДА ДАЛЬШЕ?

Эксперты считают, что Чубайса могут назначить и дальше руководить инновационной сферой. Не исключено, что в области альтернативной энергетики и экологии. Слухи о том, что он будет спецпредставителем президента по Арктике, не так давно опровергал сам Чубайс.

- На какие рубежи нашей необъятной Родины будет назначен такой, во всех смыслах ценный, кадр? И будет ли? Не верю, что человек такой колоссальной энергии будет сидеть без дела, - считает Евгений Коган, инвестбанкир, автор телеграм-канала bitkogan.

- Чубайс – это аллерген для многих. Но мне кажется, с точки зрения государства нужно рачительно относиться к госменеджерам с таким опытом. Наноиндустрия у нас в стране пока еще не сформирована. В ближайшем будущем нас либо ждет продолжение роста, либо стагнация. Главное – не убить положительный импульс, который хоть и с ошибками, но был достигнут, - добавляет Дан Медовников.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Итоги работы «Роснано» при Чубайсе

Вложено - 130 млрд рублей

Создан - 115 предприятий и научно-исследовательских центров и 40 рабочих мест

Заплачено налогов портфельными компаниями - 152 млрд рублей

Объем выпущенной продукции за 2019 год - 445 млрд рублей

Рост выручки за прошлый год - +10,5%

Выручка компаний за все годы - 2,27 трлн рублей

Объем продукции, поставленной на экспорт - 353 млрд рублей

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