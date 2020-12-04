Анекдоты: Иван Иванович Иванов никогда не заполняет никакие бланки. Он просто тупо снимает образец со стенда

Я молилась Богу, чтобы он дал мне хорошего мужа. И Бог дал мне хорошего мужа.

А вот мой муж не молился. Ему досталось то, что досталось.

* * *

Когда мне было семь лет, я мечтала о том, чтобы на всей земле победил коммунизм.

В семнадцать я грезила о неземной любви и прекрасном принце на белом коне.

Теперь мне сильно за полтинник и я тупо хочу денег.

* * *

- Так, вы кто?

- Наполеон.

- Этого в палату к Гитлерам, Муссолини и прочим.

- Но я - пирожное!..

* * *

Если вам надо выговориться, поделитесь с мужем. Он никому не расскажет, потому что ни хрена не слушает.

* * *

Объявление:

«Выйду замуж на время самоизоляции. Говорю тихо, готовлю вкусно, голова не болит».

* * *

Кто не успел жениться, поспешите. Только в этом году свадьба без гостей!

* * *

Было бы неплохо для всеобщего образования на освежителях воздуха в туалете, кроме состава, печатать, например, теоремы по геометрии, законы Ньютона или страницы русско-английского словаря.

* * *

- Во сколько обошлась тебе эта шубка?

- Примерно в 30 истерик.

- Да, дороговато.

* * *

Кнопка экстренного катапультирования из переполненного автобуса находится на бюстгальтере у контролерши.

* * *

Никак не можем определиться, где провести отпуск: в гостиной, в спальне или на балконе. На кухне очень дорого, очень.

* * *

- Сижу на диете, сбросила 2 кг, голова перестала соображать. Видимо, это был мозг!

* * *

Девушка может бесконечно делать две вещи: смотреть в зеркало и начинать сидеть на диете.

* * *

Если она пишет: «Я сегодня хочу с тобой поговорить», отвечайте: «Да, я тоже!»

Нервничать должны оба.

* * *

- Ты взял с собой теплую одежду?

- Конечно, семь бутылок.

* * *

Грядет зима - танковые биатлонисты осваивают танковые лыжи и танковые палки.

* * *

- Что значит «у меня нет времени выслушивать твое нытье»?! Планируй свой день. Вставай на час раньше!