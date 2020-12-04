Анекдоты: Иван Иванович Иванов никогда не заполняет никакие бланки. Он просто тупо снимает образец со стенда

Я молилась Богу, чтобы он дал мне хорошего мужа. И Бог дал мне хорошего мужа.
А вот мой муж не молился. Ему досталось то, что досталось.
* * *
Когда мне было семь лет, я мечтала о том, чтобы на всей земле победил коммунизм.
В семнадцать я грезила о неземной любви и прекрасном принце на белом коне.
Теперь мне сильно за полтинник и я тупо хочу денег.
* * *
- Так, вы кто?
- Наполеон.
- Этого в палату к Гитлерам, Муссолини и прочим.
- Но я - пирожное!..
* * *
Если вам надо выговориться, поделитесь с мужем. Он никому не расскажет, потому что ни хрена не слушает.
* * *
Объявление:
«Выйду замуж на время самоизоляции. Говорю тихо, готовлю вкусно, голова не болит».
* * *
Кто не успел жениться, поспешите. Только в этом году свадьба без гостей!
* * *
Было бы неплохо для всеобщего образования на освежителях воздуха в туалете, кроме состава, печатать, например, теоремы по геометрии, законы Ньютона или страницы русско-английского словаря.
* * *
- Во сколько обошлась тебе эта шубка?
- Примерно в 30 истерик.
- Да, дороговато.
* * *
Кнопка экстренного катапультирования из переполненного автобуса находится на бюстгальтере у контролерши.
* * *
Никак не можем определиться, где провести отпуск: в гостиной, в спальне или на балконе. На кухне очень дорого, очень.
* * *
- Сижу на диете, сбросила 2 кг, голова перестала соображать. Видимо, это был мозг!
* * *
Девушка может бесконечно делать две вещи: смотреть в зеркало и начинать сидеть на диете.
* * *
Если она пишет: «Я сегодня хочу с тобой поговорить», отвечайте: «Да, я тоже!»
Нервничать должны оба.
* * *
- Ты взял с собой теплую одежду?
- Конечно, семь бутылок.
* * *
Грядет зима - танковые биатлонисты осваивают танковые лыжи и танковые палки.
* * *
- Что значит «у меня нет времени выслушивать твое нытье»?! Планируй свой день. Вставай на час раньше!