Женщина родила сестер-близняшек с разницей в три года. А зачали их больше 25 лет назад

Молли - провела 28 лет в жидком азоте. В виде эмбриона, конечно.

Молли Эверетт (Molly Everette) родилась 26 октября 2020 года, а зачата была в октябре 1992. То есть 28 лет назад. Всё это время она провела в замороженном виде в клинике криоконсервации Национального центра донорских эмбрионов (National Embryo Donation Centre - NEDC), расположенной в городе Ноксвилл (Knoxville) штата Теннеси.

В феврале 2020 года эмбрион достали из жидкого азота - по сути, из небытия - разморозили и пересадили 28-летней Тине Гибсон (Tina Gibson) – жительнице Теннеси. Та успешно выносила плод и, в итоге, родила здоровую девочку, о чем на днях сообщил портал ScienceAlert и тысячи других средств массовой информации по всему миру. Потому что рождение Молли Эверетт стало мировым рекордом – еще никто на Земле не появлялся на свет спустя 28 лет после зачатия.

Но это еще не все чудеса семьи Гибсон. В 2017 году та же мать - Тина Гибсон – родила другую девочку, которую назвали Эмма Рен (Emma Wren). Родила опять же из эмбриона, который был заморожен в том же 1992 году - то есть, спустя 25 лет после зачатия, что на тот момент тоже стало мировым рекордом. И вот спустя 3 года новый рекорд.

Однако самое удивительное – по сравнению с чем «отдыхает» любое индийское кино – в другом. Молли и Эмма – генетические сестры – близнецы. Они вырастут абсолютно похожими. Только одна девочка всегда будет на 3 года старше своей сестры-близняшки. Эмме сейчас как раз 3 года.

Тина, учительница, и её муж Бен, 36-летний эксперт по компьютерной безопасности, воспользовались донорскими эмбрионами, потому что свои у них никак не получались. Пять лет пытались - безрезультатно. Мешало хроническое заболевание мужа.

Девочки, которые родились, генетически не связаны с Тиной и Беном – только между собой. У них другие биологические родители, имена которых служащие NEDC держат в тайне. По согласованию с нынешними папой и мамой.

Как рассказывает Тина, обратиться за донорскими эмбрионами её надоумили родители, отчаявшиеся увидеть внуков или внучек.

Донорскими эмбрионами безвозмездно делятся здоровые пары, которые хотели бы помочь бесплодным. Такая вот социальная благотворительность.

Сколько вообще может сохранять жизнеспособность замороженный эмбрион? Никто толком не знает. Принципиальных ограничений нет. Поэтому совсем не исключено, что каждый год будет приносить новые рекорды. И когда-нибудь на свет появится ребенок, зачатый 100 лет назад. Осталось подождать 72 года.