Вопрос дня: Как вы боретесь со стрессом в пандемию? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Николай СВАНИДЗЕ, журналист, публицист:

- Терплю и держу себя в руках. Тренирую психику. Хотя мы и стадные зверюшки, нам важен тактильный контакт, обнимать, целовать. Мы были этого лишены, это било и бьет по мозгам. Но взрослый человек должен помнить об ответственности за близких. Я помню. И отношусь к пандемии как к стихии, которая схлынет. А пока не схлынула, не рисковать, не идти на поводу у эмоций. Это смертельно опасно.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Стресс, как атомную бомбу, надо использовать «против врага». Лопату в руки - хоть штыковую, хоть снеговую. Большинство проблем снимает физический труд. Уходят энергия и злые мысли, и нет времени для слишком простых решений. А когда решаешь: пойду тяпну, это приводит к еще большему стрессу. А тут почистил дорожки от снега, потом чайку горячего с медом - и в баньку. Если на диване возлежать, стресс не уйдет.

Дмитрий ДИБРОВ, шоумен:

- Я книгу писал, это было лучше всего. Книга о телевидении - история тех самых 10 лет, когда было не стыдно сказать, что у тебя лучшая профессия - телевизионщик. Такое удовольствие - сидеть дома и вспоминать о былом. Плюс у меня трое детей, какое удовольствие увидеть друг друга, мы нашли наконец время пересмотреть все вместе и «Гарри Поттера», и «Винни-Пуха».

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, ведущий специалист Мосметеобюро:

- У меня год несчастливый, муж умер. Как я боролась? Постоянное движение. Каждый день прохожу не менее 5 километров. Сложно вытолкнуть себя, но я заставляла. Ела капусту квашеную, клюкву, гриб чайный заваривала...

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Год чудовищный. Я и сам переболел, и мать месяц не может восстановиться, кто-то из товарищей умер. Когда резко поднялась температура в мае, я расстроился и принял коньяку. На следующий день пропало обоняние, сдал на антитела - они обнаружились. Лучший способ отвлечься - напряженная работа. Нужна цель. И просто работать на нее.

Даниил, студент, читатель сайта KP.RU:

- Читать что-то кроме вузовских пособий - самое разное, чтобы голову разгружать. И ходить в бассейн - после двух километров кролем стресс уходит.