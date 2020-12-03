"Сделал три операции": Стас Михайлов признался, что пересадил волосы и у него проблемы со здоровьем

Певец Стас Михайлов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стас Михайлов за последний год внезапно похорошел. 51-летний артист стал по-другому выглядеть, модно одеваться, похудел. В откровенном интервью он первые признался, что пересадил себе волосы. Известный певец также рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.

Россияне давно подозревали Стаса Михайлова в том, что популярный исполнитель что-то с собой сделал. Так и вышло. Он утверждает, что обратился к специалистам, чтобы пересадить волосы. "Я сделал три операции на волосы. Это мои же волосы, никаких накладок", - гордо сообщил вокалист в эфире YouTube-шоу "Алена, блин!", тряхнув густой шевелюрой перед камерой.

Певец ухаживает за ногтями, а вот в ботоксе разочаровался. "Я один раз попробовал и потом сказал: нет, спасибо. Это больно, зачем мне это нужно?", - отметил артист.

Кроме этого три года назад певец перенес операцию в Германии из-за развившейся пароксизмальной аритмии. Он полагает, что серьезные проблемы со здоровьем у него возникли из-за постоянных гастролей, перелетов и стрессов. У Михайлова есть грыжа в позвоночнике, которая ему мешает полноценно заниматься спортом.

Кумира женщин во всем поддерживает любимая жена Инна. Именно она занимается всеми судебными разбирательствами от имени известного мужа. Певец сообщил, что его супруга выиграла аж 18 судов. "В нашей стране если ты молчишь, значит ты соглашаешься с тем, что про тебя пишут", - озвучил свою позицию артист.

Стас жену боготворит. "Она большую часть своей жизни посвящает мне, семье и детям. Как это может надоесть? Женщина - это весь быт и красота и все, что окружает мужчину…", - делится он сокровенным.

Супруги воспитывают шестерых детей: двоих общих дочерей - Иванну и Марию, двоих детей артиста от прошлых браков - Никиту и Дарью. Дети Инны живут в Лондоне. Ее старший сын Андрей работает футбольным агентом. А 21-летняя Ева учится в университете и хочет пойти в политику.