Коронавирус у знаменитостей, последние новости на 3 декабря: Ширвиндта выписывают, а ведущего «Холостяка» не взяли на съемки

Александр Ширвиндт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние новости о коронавирусе у знаменитостей на 3 декабря 2020:

Лечатся в больнице

86-летний Александр Ширвиндт будет выписан из 52-й больницы, где проходит лечение вместе с супругой. Сын народного артиста Михаил Ширвиндт сообщил сегодня: «Вести из стационара. Мама и папа идут на поправку, и в выходные уже отправятся домой. Единственное, что их раздражает в больнице: это слишком обильное питание, поскольку гостинцы несут абсолютно все - врачи, медсестры, соседи по палатам, я, внуки. Жизнь прекрасна, если бы не вирус – вот что они написали».

Лечатся амбулаторно

21-летний Дмитрий Алиев проходит лечение дома, переносит болезнь в легкой форме. Чемпион Европы в мужском одиночном катании пропустит московский этап Кубка России. Спортсмен надеется восстановиться и выступить в Челябинске на чемпионате России, который начнется 24 декабря.

23-летняя Елизавета Туктамышева также приостановила тренировки и самоизолировалась. Тренер чемпионки мира сообщил, что пока не может ответить на вопрос об участии Елизаветы в чемпионате России.

33-летний Дмитрий Кохно должен был лететь на новую работу – вести шоу «Холостяк». Белорусский телеведущий приехал из Минска в Москву, чтобы с героем «Холостяка» Тимати, участницами и командой шоу вылететь на съемки в Дубай. Однако перед поездкой все сдали тест. У Кохно он оказался положительным. Поэтому команда «Холостяка» улетела в ОАЭ снимать проект без Кохно. Дмитрий в шапке профиля в инстаграме написал ответ на самый животрепещущий вопрос: «Не улетел вести шоу «Холостяк» из-за COVID».

Конечно, для карьеры Дмитрия это большой удар – который раз он пытается покорить московское ТВ. И вновь неудачно. Кохно пытался шутить в соцсетях: «Надеюсь Тимати и без моих советов сумеет сделать правильный выбор…»

Повторные тесты пришли отрицательные. Дмитрий старается не унывать: «Сильный отличается от слабого тем, что каждое испытание делает его круче, сильнее, упрямее. Ковид не подтвердился. Проект полетел без меня. И знаете, что? Как никогда раньше я уверен в своих силах, в своём пути и своей вере в успех».

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