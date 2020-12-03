Пандемия выявляет активистов и будущих лидеров

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В международном мультимедийном центре «Россия сегодня» состоялся Круглый стол на тему «Политический активизм в период пандемии: новые формы, эффективность, перспективы».

В обсуждении участвовали главы Центра просветительских медиа и творческих решений в сфере охраны окружающей среды «Русская экология» Михаил Антонов и Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. К коллегам присоединились директора Института новейших государств Алексей Мартынов и Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Свое слово также сказали руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов и директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

Дарья Кислицина, директор департамента региональных проблем ЭИСИ, направляла дискуссию, которая была приурочена к Дню волонтера, учрежденному президентом России три года назад.

Насколько волонтерское движение оказалось востребованным и действенным в тяжелый год пандемии? И как разные проявления добровольческой активности влияют на позиции различных партий и корректирует ли это их подготовку к выборам 2021?

Алексей Чеснаков напомнил, что 44-й президент США Барак Обама начинал своею карьеру волонтером в Демпартии:

- После того, как Путин в 2017-м подписал Указ о волонтерстве, была большая пропагандистская компания. Мы оценивали популярность, участие в разного рода экспертных и профессиональных организациях, частоту упоминания в плане волонтерства и признание среди профессионалов. Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер оказалась на первом месте. В десятке также оказались Алексей Комиссаров и Юрий Белановский, Елена Ольшанская и Павел Савчук, в лидерах вообще немало представителей ОНФ.

Надо понимать — эти люди ежечасно занимаются волонтерской деятельностью. Плюрализм тематический — от помощи детям до поисков пропавших, и медицинская, и политическая специфика, и трудовые отношения. Волонтеры вобрали в себя самую разностороннюю деятельность. Это важный момент, который сыграет роль в предстоящей избирательной компании. Как и широкая региональная представленность. Эксперты по экологии или по образованию — как правило в столичных городах. А тут эксперты почти по всем субъектам.

Волонтерство становится социально одобряемой деятельностью людей, в общественном мнении меняются приоритеты: от вертикальной мобильности, от ценности карьеры — к социальной реализации. Что не может не привлекать партии.

Актуальность того, чем занимаются волонтеры и, значит, их близость к простым избирателям подчеркнул Михаил Кузнецов:

- Начинаешь заниматься волонтерством - чувствуешь сопричастность к жизни людей. Политический активизм — это и есть волонтерство. В здоровом нормальном обществе идет выход энергии во взаимопомощь. Причем выход политической энергии — в рамках существующих политических институтов.

Что касается участия политических партий в этом процессе. Я видел немало депутатов от ЕР. Они покупали кислород, вещи для больниц, не афишируя это. Такая правильная история. Не был активен в сложное время — сложно будет бороться за мандат. Тебя же избиратель спросит! Тут признак политического здоровья, тест на профпригодность — имеешь право идти дальше или нет.

И есть запрос на людей с авторитетом. Чем больше общественников пройдет в парламент — тем более живая, активная среда будет в Госдуме.

Оценку возможных точек соприкосновения активных волонтеров с партийными активистами дал Петр Кирьяна:

- Как партиям опираться на активных граждан? Где искать возможных кандидатов и поддержки? Если бы мы сидели в чьем то политическом штабе — выбрали бы организации «по душе», которые имеют разветвленную сеть и четкую профориентацию. В волонтерстве вообще весьма четкая специализация: работа по старшим возрастам, по экологии, по воспитанию и образованию, по исторической памяти. Будь я представителем партии, которая ищет не охваченный сегмент, я бы добавил один из этих ингридиентов.

В прошлые выборы партии мало с этим работали. Любая партия, которая сегодня в эту проблематику войдет, в том числе в регионах, будет работать в востребованной повестке. Сильных кандидатов они найдут там, где есть местная Нюта Федермессер. Ведь у волонтеров есть работающий механизм самоорганизации. Да и их численность тоже немаловажна.

Отношение общества к волонтерам на фоне пандемии охарактеризовал Алексей Мартынов:

- Добровольцы, которые бескорыстно участвуют в проблемах людей - нам это близко, оно дорогого стоит. Это возвращает к пониманию мира, - что такое хорошо и что такое плохо. Когда политическая деятельность построена на бескорыстных желаниях людям помочь — тогда и решается проблема одного, отдельно взятого человека. Когда люди начинают видеть настоящую, а не искусственная поддержку — им это важно.

Борьба с пандемией погрузила вроде бы все партии в эту повестку. Кто-то обеспечивал средствами индивидуальной защиты, кто-то подвозил врачей, кто-то организовывал питание для медиков и реанимобили. Понятно, что у ЕР как у партии власти и парламентского большинства имелись большие возможности. Но резанула ремарка коммунистов в таком духе: у них денег много, пусть они их и тратят, а нам и самим их не хватает. Это заметили и простые избиратели. А другая партия, которая в названии несет социальную нагрузку, СР, вообще не была замечена в активном качестве в период пандемии. Но тут же нельзя действовать так: я тебе сегодня помогу, а ты завтра за меня проголосуй. Эту фальшь люди чувствуют. Кстати, та же ЕР средства, которые были зарезервированы для финансирования праймериз, все пустила на помощь медикам. Без помпы .

Изменение отношения к самому понятию «волонтерство» и к представителям движения отметил Виктор Потуремский:

- Одним из феноменов года стало то, что волонтерство стало одним из главных слов и проявлений социальной активности. Слово «волонтер» шагнуло далеко за некие очерченные возрастные и социальные рамки. Оно получает поддержку в широких слоях независимо от возраста и политических убеждений. Например, в штабе ОНФ в этот период появились яркие оппозиционеры. Раньше мы фиксировали, что волонтерское движение не находило поддержки: было видно, что расставлялись границы - вот волонтерство, а вот политика. Но сейчас люди стали подтверждать, что они готовы заняться проектами добровольной поддерджки. Даже в группе 70 плюс.

Что показали вызовы пандемийного года? Вложения и поддержка, которую получало волонтерское движение, оказались оправданы. Когда граждане вдруг оказались в ситуации локдауна — с точки зрения поиска социальной активности от волонтерства уже существовало предложение. С весны фиксируем бурный рост волонтерских инициатив. И это не просто новый вид социальной идентичности - есть понимание, что признание этой социальной активности влияет и на правовое поле. Могут ли волонтеры в условиях пандемии доставлять людям нужные им лекарства? С точки зрения справедливости — могут, с правовой — пока нет. В среде волонтерства по мере расширения и наращивания масштаба приходит осознание, что обеспечение волонтерской деятельности требует прихода активистов в политику. Молодежь начинает действовать более ответственно по отношению и к своему гражданскому долгу, и к своей стране. И политическое волонтерство начинает восприниматься более позитивно. Многие люди начинают думать, что именно так должны происходить политические компании. И что как раз в этом - состоятельность политической партии.