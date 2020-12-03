Объявлен шорт-лист 2020 международной премии Eventiada IPRA GWA

Опубликован шорт-лист крупнейшей в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии премии в сфере коммуникаций Eventiada IPRA GWA, регионального партнера IPRA Golden World Awards, глобального конкурса, проводимого с 1990 года Международной Ассоциацией по связям с общественностью (IPRA). С 2020 Eventiada IPRA GWA стала частью программы IPRA по поддержке Целей Устойчивого Развития ООН.

Алексей Сафронов, президент Eventiada IPRA GWA, генеральный директор КГ Орта:

«Вместе с IPRA мы рады приветствовать участников из 14 стран Восточной Европы, СНГ и Средней Азии. В этом сезоне к нам присоединились новые страны, а общее число участников выросло более, чем на 25%. Несмотря на вызовы этого года, отрадно отметить растущий интерес индустрии к международному экспертному признанию и невероятно высокий уровень кампаний. Особой популярностью пользуется как обновленный список номинаций премии с расширенными блоками корпоративных, социальных и общественных категорий, так и программа, посвященная эффективности достижения ЦУР ООН. Мы с нетерпением ждем 15 декабря, когда состоится Церемония награждения в phygital (смешанном) формате в Сколково».

Шорт-лист премии опубликован сегодня на сайте www.eventiada.com. Победители во всех номинациях, лауреаты Grand Prix и Grand Prix за поддержку ЦУР ОНН и персональных номинаций будут объявлены 15 декабря на Церемонии награждения, которая начнется в 18:00 по московскому времени с прямой трансляцией на сайте премии.

В 2020 году на Eventiada IPRA GWA поступили заявки из 14 стран: Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Польши, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Турции, Украины и Хорватии. Среди участников – крупнейшие международные и национальные корпорации, глобальные и региональные общественные организации, государственные органы, ведущие коммуникационные агентства и креативная молодежь.