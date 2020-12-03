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Павел Прилучный показал, как он выглядит после выписки из больницы

Избитый актер перенес операцию на лице
Ирина СУХАНОВА
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Павел Прилучный выписался из больницы.

Павел Прилучный выписался из больницы.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Павел Прилучный выписался из больницы, куда он попал после драки в калининградском ночном клубе. Судя по всему, 33-летний актер чувствует себя хорошо. Вчера после выписки он успел погулять со своими детьми. А сегодня вечером даже решил выйти в свет. Павел появился на премьере фильма «Комета Галлея», в котором он сыграл одну из главных ролей. Партнершей Прилучного по картине стала актриса Анна Чиповская.

В Инстаграме Павел опубликовал снимок, на котором он позирует на фоне афиши фильма. При этом его лицо скрыто маской, а глаза он прячет за темными очками.

- Вашего папу и тут, и там показывают, - шутливо подписал актер фотографию, намекая на то, что его лицо красуется еще и на афише.

Актер пришел на премьеру фильма «Комета Галлея», в котором он сыграл одну из главных ролей. Фото: Инстаграм.

Актер пришел на премьеру фильма «Комета Галлея», в котором он сыграл одну из главных ролей. Фото: Инстаграм.

Из-за маскировки трудно судить, насколько серьезно Павел пострадал в драке. Однако даже на этом нечетком снимке можно рассмотреть синяки под темными стеклами солнцезащитных очков.

В первой городской больнице (ГКБ №1) имени Пирогова Прилучному сделали операцию на лице. В клинику звезда «Мажора» попал с перелом костей черепа, ссадинами и ушибами головы. Павел лежал в отдельной палате, которая обходилась ему в 15 тысяч рублей в сутки. В клинике за ним ухаживала его возлюбленная – актриса Мирослава Карпович. Звезду «Папиных дочек» заметили в холле клиники, когда она пришла навестить бойфренда.

За стеклами темных очков можно разглядеть синяки. Фото: Инстаграм.

За стеклами темных очков можно разглядеть синяки. Фото: Инстаграм.

Пока Прилучный восстанавливается после больницы, его бывшая жена Агата Муцениеце улетела вместе с детьми в отпуск. Актриса выбрала для отдыха Мальдивы. Агата подождала, пока Павел выпишется из больницы, позволила детям увидеться с отцом, а вечером посадила отпрысков на самолет и улетела вместе с ними на курорт.

Напомним, Павел Прилучный получил травмы 21 ноября, когда в Калининграде подрался с владельцем ночного клуба. В Калининград артист прилетел на съемки продолжения сериала «В клетке».

- Я действительно сейчас восстанавливаюсь после операции, всё идёт хорошо и по плану, так что в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни, - написал актер в Инстаграме после потасовки, чтобы успокоить поклонников. - Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, и ещё там что-то было... Эта версия безусловно гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней.

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