ЦСКА дома сыграл с "Вольфсбергом". Фото: REUTERS

Вечером в четверг, 3 декабря, в Москве футболисты ЦСКА провели свой самый важный матч в розыгрыше Лиги Европы. Армейцы принимали на своем поле австрийский клуб "Вольфсберг". Для того, чтобы на что-то рассчитывать, команде Виктора Ганчаренко необходимо было одержать победу над соперником - в первом круге в Австрии поединок завершился вничью 1:1. И была надежда, что вслед за ФК "Краснодар" русские клубы в еврокубках осенью 2020 года смогут-таки наконец разжиться еще одной победой.

С первых минут ЦСКА уже традиционно в этой Лиге Европы пошли вперед в атаку. Однако же все планы армейцев спутал шальной гол на 22-й минуте. Форвард "Вольфсберга" Даниэль Визингер в редкой атаке своего клуба пробил издалека. И мяч, полетев по шальной траектории, влетел в ворота Игоря Акинфеева. И вот так прямо в середине первого тайма армейцам, которые испытывают кризис в атаке, пришлось начинать поединок в роли отыгрывающихся.

Радость игроков "Вольфсберга" после гола в ворота ЦСКА. Фото: REUTERS

Однако же, поединок прошедший под снегопад, не принес каких-либо дивидендов для ЦСКА. Армейская команда проиграла со счетом 0:1 "Вольфсбергу" матч 5 тура Лиги Европы. И на этом завершила свои выступления в еврокубках. Поединок с загребским "Динамо" не внесет каких-либо серьезных корректив. Весной в Лиге Европы от России будет только одна команда - ФК "Краснодар".

Теперь после этого поражения у ЦСКА - три дня выходных. 6 декабря на своем поле армейцы будут принимать "Химки". После чего 10 числа - поездка в Загреб на поединок последнего тура Лиги Европы. Этой встречей для армейцев завершится участие на групповом этапе еврокубков в 2020 году.

ЦСКА принимал дома "Вольфсберг" и не смог сыграть хорошо. Фото: REUTERS

СТАТИСТИКА МАТЧА ЦСКА - ВОЛЬФСБЕРГ

ЦСКА - ВОЛЬФСБЕРГ 0:1 (0:1)

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Щенников (Тикнизян, 63), Дивеев, Зайнутдинов, Марадишвили, Ахметов (Бистрович, 63), Обляков (Сигурдссон, 76), Влашич, Кучаев (Эджуке, 46), Чалов (Гайч, 46).

Вольфсберг: Кофлер, Лочошвили, Новак, Баумгартнер, Шерцер, Линдль (Верницниг, 81), Тафернер (Штрацниг, 61), Шпранглер (Рнич, 82), Ляйтгеб, Перец, Визингер (Йовелич, 70).

Гол: Визингер (22).

Предупреждения: Баумгартнер (67), Перец (86).

КАК ЭТО БЫЛО

ЦСКА - Вольфсберг 3 декабря 2020: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура Лиги Европы УЕФА