Как пандемия изменила СМИ

Тема форума - новая реальность коммуникативного пространства как последствие пандемии Фото: предоставлено организаторами

IV Медиафорум этнических и региональных СМИ прошел на этой неделе в конгресс-центре Правительства Москвы. В центре внимания - самая актуальная в 2020 году тема. Коронавирус затронул буквально все стороны жизни человека, изменив, в том числе и медиа. Какая она - новая реальность коммуникативного пространства в эпоху пандемии? Как изменились СМИ за этот год и какие новые форматы работы освоили? Все это и обсудили эксперты на форуме.

Пандемия, конечно же, изменила и сам формат проведения форума. На мероприятие собрались участники из 51 региона страны. А в онлайне к форуму смогли присоединиться представители всех субъектов РФ - 6 360 человек стали участниками Медиафорума "заочно".

Соблюдать социальную дистанцию им помогали фигурки с национальным орнаментом, которые расположились через одно кресло в залах заседаний. Фото: предоставлено организаторами

Меры безопасности были на высшем уровне: все иногородние участники прошли тест на коронавирус. Гости получали маски и специальные перчатки, которые не мешали работать с сенсорными экранами гаджетов. А соблюдать социальную дистанцию им помогали фигурки с национальным орнаментом, которые расположились через одно кресло в залах заседаний.

Те, кто слушал мероприятия форума онлайн, чувствовали себя полноправными участниками дискуссий - впервые была организована трансляция всех трех тематических площадок, пленарного заседания и подведения итогов в режиме реального времени.

Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский Фото: предоставлено организаторами

- Средства массовой информации и коммуникации играют одну из важнейших ролей в формировании благоприятной информационной среды в сфере межэтнических отношений. Современные условия диктуют журналистскому сообществу необходимость развития уже имеющихся и создание новых, особенно интересных для молодежи инновационных подходов освещения темы национальной политики, - отметил заммэра Москвы в Правительстве Москвы Александр Горбенко.

В этом году многим СМИ и некоммерческим организациям пришлось изменить привычный формат работы - но при этом, они открыли для себя новые способы взаимодействия с аудиторией. НКО начали проводить фестивали онлайн, телеканалы - развивать соцсети, а издательские холдинги и информационные агентства увеличили аудиторию.

Многие мероприятия, приуроченные к важнейшей дате 75-летия Победы, также были проведены в онлайн формате. Участники форму отметили, что благодаря этому памятные проекты привлекли еще больше участников и объединили всю страну.

А закрытие границ возродило повышенный интерес людей к истории и особенностям регионов России. Даже в условиях пандемии проходили экспедиции, реализовывались медиапроекты, популяризующие национальную культуру и традиции.

Антон Долгов, исполнительный директор Фонда президентских грантов Фото: предоставлено организаторами

- Задача нашего Медиафорума — обмен идеями и лучшими практиками взаимодействия гражданского общества, медиа и власти, преодоление проблем, которые мешают развиваться нашей прекрасной стране. Убеждена, каждый из участников получит здесь стимул для творчества, новые знакомства, а ещё — непередаваемое ощущение полёта и безграничных возможностей, которое возникает, когда вместе собираются талантливые, неравнодушные и эффективные профессионалы. И онлайн не станет для этого помехой!,- сказала Маргарита Лянге, член Общественной палаты России и Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

На форуме также выступили заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов, руководитель ГБУ города Москвы «Московский дом общественных организаций» Павел Симаков.