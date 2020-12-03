ЦСКА сделал шаг к чемпионству в РПЛ - вылетел из Лиги Европы

Игроки ЦСКА Наяир Тикнизян и "Вольфсберга" Кай Лукас Штрацниг в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами ЦСКА и "Вольфсберг". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Для ЦСКА, как и для «Зенита», границы в первой половине следующего года будут закрыты. На этот раз за ненадобностью куда-то вылетать. Коронавирус тут не при чём. «Армейцы» проиграли решающий матч в Лиге Европы австрийскому «Вольфсбергу» и лишились шансов на европейскую весну. Величественный гимн ЛЕ над Москвой сыграл в последний раз в этом сезоне.

У арены ЦСКА перед началом матча шли бурные обсуждения о положении команды в группе. Одно из самых выразительных выражений от болельщиков: «Опять они настроение испортят. Теперь до «Химок» из-за них грустить». Доверять свое настроение футболистам российских клубов перед играми на международной сцене действительно тяжело. Вот и в пятой игре Лиги Европы ЦСКА огорчил поклонников.

В недостатке самоотдачи, кстати, команду Гончаренко упрекнуть сложно. Чалов, Влашич, Марадишвили, Щенников, Обляков, Зайнутдинов - все эти футболисты имели шансы превратить свои удары в голы ещё в первые 25 минут матча. А «Вольфсбергу» понадобился всего один мощный выстрел. На 22-ой минуте встречи Дарио Визингер дальним ударом заставил каркас ворот зазвенеть, а мяч - срикошетить от перекладины в ворота. Кстати, ближе к перерыву австрийцы могли счёт удвоить, но на этот раз штанга сыграла за красно-синих.

В перерыве главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сделал аж две замены: выпустил Эджуке вместо Кучаева и Гайча вместо Чалова. Помогло ли это? Разве что к вышеуказанному списку из футболистов с голевыми моментами добавился аргентинский форвард, но его удар из-за пределов штрафной оказался не такой точный, как у полузащитника «Вольфсберга».

Первые две замены не сработали? Не беда - выпускаем ещё двоих на 62-ой минуте. Тикнизян вместо Щенникова и Бистрович на смену Ахметову в надежде что-то исправить. Но, похоже, не в заменах дело. К ним бы не было вопросов, если бы они не были столь ранними и фанатичными. Это говорит лишь о том, что Гончаренко не доволен игрой своей команды, а это уже серьёзно. Судя по тому, что она, как и результат, с заменами не изменилась, стоит задаваться вопросом: что такого «Вольфсберг» противопоставил ЦСКА, что «армейцы» ничего не могли сделать с австрийцами? И вопросы эти были не в воздух, а имели вполне себе конкретного адресата. С трибун на тренерский мостик летело: «Витя, что это такое?»

Замены закончились, а фанатичная идея изменить игру осталась. Гончаренко, видимо, научившись у Тедеско, на остаток матча перевёл центрального защитника Дивеева в нападение. Идея пусть и не новая, но актуальности не теряет. Катать мяч по полю с каждой минутой было всё труднее. Суровая московская заснеженная погода внесла свои коррективы. «Армейцы» пытались адаптироваться, играли забросами и были даже чуть активней, чем в первом тайме, видно, горели, но у «Вольфсберга» были свои планы на вечер.

0:1 в решающей игре, и второй год провала в Лиге Европы. По протоптанной «Краснодаром» дорожке ЦСКА не отправился. Зато команда Гончаренко сделала неплохой шаг к чемпионству в Российской Премьер-Лиги - освободили себя от европейских арен. Конкурировать с «Зенитом» - так во всём и по полной!

Играть закончили, пора спрашивать за результаты.