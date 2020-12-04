Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 4 декабря 2020

Российские миротворцы в Карабахе. Фото: REUTERS

АЛИЕВ ВЗЯЛСЯ ЗА КОРОНАВИРУС

Ильхам Алиев выступил со своей речью от имени 120 государств-членов Движения неприсоединения в видеоформате во время специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая была посвящена борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Движение неприсоединения подчеркивает важность умеренного по стоимости, беспрепятственного и равного доступа всех стран к медицинским препаратам, вакцинам и медицинскому оборудованию, который должен стать неотъемлемой частью координированных и эффективных ответных мер на COVID-19 в глобальном масштабе.

В то время как, сейчас многие вакцины против COVID-19 находятся на стадии изучения, мы с нетерпением ждем успешных результатов клинических исследований и надеемся, что безопасная и эффективная вакцина будет в скором времени доступна, и эти вакцины будут считаться глобальными общественными продуктами, обеспечивая их общее распределение всем по доступной цене. Мы высоко ценим координационные усилия ВОЗ в этом процессе и подчеркиваем важность этой организации в деле обеспечения равного доступа для людей всего мира к данной вакцине, как только она появится",- заявил в своем выступлении Алиев.

Он также отметил, что "именно путем координированных и общих глобальных ответных мер, основанных на единстве, многостороннем сотрудничестве и уважении прав человека, международное сообщество может выработать стратегии для предотвращения влияния COVID-19 и выхода из пандемии, которая на сегодняшний день продолжает распространятся".

В АРМЕНИИ ИЩУТ НОВОГО ПРЕМЬЕРА

В Армении обсуждают визит в Нагорный Карабах министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна, который "встретился с министром обороны Республики Арцах, командующим Армией обороны генерал-лейтенантом Микаелом Арзуманяном".

"Для полноценного выполнения дальнейших задач и обеспечения безопасности Арцаха ведутся работы по реорганизации войск и пересмотру задач и структуры подразделений", - передает сайт Минобороны Армении слова Арзуманяна.

Арутюнян посетил также государственную службу по чрезвычайным ситуациям Арцаха, побеседовал с персоналом, вовлеченным в поиск тел погибших, и отметил необходимость увеличения поисковых групп.

В это время оппозиция Армении, продолжает требовать отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Она предложила на пост главы правительства кандидатуру бывшего премьера Вазгена Манукяна.

МИРОТВОРЦЫ МОНИТОРЯТ ЛАЧИНСКИЙ КОРИДОР

"Российским контингентом миротворческих сил ведется круглосуточный мониторинг обстановки на территории Нагорного Карабаха. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Инженерными подразделениями миротворческих сил продолжается фортификационное оборудование наблюдательных постов с установкой габионов и оборудованием пунктов пропуска и транспортного контроля, - заявил официальный представитель СК России Игорь Конашенков.

Представитель Минобороны отметил, что "для получения объективных данных обстановки на всех наблюдательных постах работают мобильные комплексы видеотрансляции и комплекты ЗВКС, а обстановка с воздуха также контролируется с помощью беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

"Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской и инженерной инфраструктуры. Нагорный Карабах с территории Армении возвращаются мирные жители. За сутки в места прежнего проживания вернулись еще 1479 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение уже более 28 тысяч беженцев", - отметил Конашенков.

Генерал заявил, что за прошедшие сутки миротворцы очистили более шести гектаров территории, двух километров дорог, обнаружено и уничтожено 18 взрывоопасных предметов. Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 45 гектаров местности, более 14 километров дорог, обнаружено и обезврежено более 1120 взрывоопасных предметов.

"При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. За сутки восстановлено более 2 000 метров линий электропередач, семь опор ЛЭП, 1 600 метров газопровода, 1 200 метров линий связи, одна трансформаторная подстанция. В населенном пункте Ханабад выездной бригадой военного госпиталя Минобороны России проведены консультации и оказана специализированная медицинская помощь 48 жителям, в том числе 12 детям. В Мардакерте разворачивается второй госпиталь.