Виктор Гончаренко сделал заявление после выступления ЦСКА в Лиге Европы

«Армейцы» проиграли австрийскому «Вольфсбергу». Фото: REUTERS

ЦСКА вслед за «Зенитом» лишается еврокубковой весны. «Армейцы» проиграли австрийскому «Вольфсбергу» и досрочно теряет возможность выйти из группы Лиги Европы.

Второй год подряд команда Виктора Гончаренко не может пройти дальше группового этапа Лиги Европы. В текущем сезоне красно-синие ни разу не отметились забитым голом на домашней арене, всего забив два гола в пяти матчах. У Гончаренко и компании остаётся ещё одна игра с лидером группы - загребским «Динамо».

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить провал команды в Лиге Европы. Белорусский специалист назвал выступление «армейцев» на европейской арене «катастрофой».

- Если ты не забиваешь в трёх домашних матчах, это не неудача, это какая-то катастрофа. Мы играли лучше, как нам казалось. По факту, мы никого лучше не играли. Одно дело создавать моменты, другое - их реализовывать.

Наверное, неправильно сравнивать наше прошлогоднее участие в Лиге Европы и это. Там была менее длинная скамейка, поэтому ротацию было сложно производить. В этом году то, что не было подготовительного период, сказывается в ноябре - декабре. Мы видим команду на тренировках - хорошо выглядит, выходим играть - снижаем наш уровень, - сказал Гончаренко.

По ходу турнира ЦСКА играл со схемой в два центральных защитника. Как казалось, это не лучший вариант, особенно учитываю высокие скорости соперников и плохую компактность в обороне самих москвичей.

Гончаренко объяснил, почему это был единственный из возможных вариантов.

- Что касается последних матчей: у нас только два защитника - Дивеев и Магнуссон. Васин подошёл только к последним двум матчам. Мысль перейти на схему с тремя центральными защитниками не возникала. Если бы защитники были, может быть, мы бы её рассмотрели, - объяснил Виктор Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

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