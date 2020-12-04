Экс-помощник Билла Клинтона рассказал о его дружбе с Эпштейном

Клинтон отрицает все связи со скандальным финансистом Эпштейном Фото: EAST NEWS

Дуг Бэнд, который на протяжении многих лет был правой рукой 42-го президента США Билла Клинтона, признался, что глава Овального кабинета в 2003 году посещал остров в Карибском море, на котором любил отдыхать покончивший с собой в нью-йоркской тюрьме миллиардер Джеффри Эпштейн.

Представитель Бэнда передал американским журналистам подробные записи, которые он вел в поездках, и уверяет, что вся информация - чистая правда.

После смерти Эпштейна в Интернете стали появляться фотографии, подтверждающие то, что его резиденцию посещали многие влиятельные люди из мира политики и бизнеса. Среди них и снимки, на которых Биллу Клинтону делает массаж одна из «лолит» Эпштейна.

Фото были сделаны в 2002 году во время благотворительного тура Клинтона по африканским странам. На частном самолете Джеффри Эпштейна экс-президент США летел вместе с финансистом и его подругой Гислейн Максвелл. Позже одна из свидетельниц по делу о растлении несовершеннолетних подтвердила, что на фото изображен Клинтон.

По словам Бэнда, для всех, кто дружил с Эпштейном, пользоваться секс-услугами молоденьких девушек было в порядке вещей.

- Это было похоже на культ, - рассказал бывший поверенный Клинтона. – И когда ты находишься внутри этого сообщества, это сложно понять.

74-летний Клинтон отрицает все связи со скандальным финансистом Эпштейном, задержанным и обвиненном в прошлом году в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. А его представители уверяют, что 42-ой президент США не имел ни малейшего представления о незаконной деятельности Эпштейна.

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