Пьяная мэр города в США уснула за рулем и врезалась в столб

Честер Бертон стала первым темнокожем мэром Шивли

Полицейские американского штата Кентукки задержали Честер Бертон, мэра города Шивли.

Женщина пыталась выйти из своего серебристого «кадиллака». Она едва стояла на ногах, от нее разило алкоголем.

Непонятно, чем бы могла закончиться поездка в нетрезвом виде, если бы чиновница не врезалась в столб после того, как уснула за рулем.

Как рассказали свидетели ДТП, Бертон вышла из кафе, села за руль и уснула. В стекло ее машины постучали, дама резко нажала на педаль газа и врезалась в столб.

- Бертон не прошла тест на трезвость и не смогла пройти по прямой линии, - заявили в правоохранительных органах.

Когда стражи порядка спросили мэра, где та употребляла алкоголь, то она стала путаться в показаниях. Сначала сказала, что пила мартини после работы, но потом изменила показания и заявила, что выпила дома, ближе к полуночи.

Несколько часов чиновница провела в Управлении исправительных учреждений Луисвилля, после чего ее отпустили. Сейчас Честер Бертон находится дома и ожидает суда. От обязанностей мэра ее временно отстранили.

В 2018 году Честер Бертон стала первым темнокожем мэром Шивли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Пьяный за рулем — преступник!»: как простые самарцы пять лет бескорыстно ловят нетрезвых водителей

Активисты «Ночного патруля» в Самаре поймали больше тысячи выпивающих автолюбителей, в 2020 году движение отмечает юбилей (подробнее)