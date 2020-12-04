В Лос-Анджелесе введен жесткий карантин

В рамах ограничительных мер будут массово закрыты предприятия и введен запрет на перемещение граждан Фото: REUTERS

Мэр американского Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти объявил о введении в городе строгих ограничительных мероприятий в связи с пандемией коронавируса.

Под запрет попали выход из дома без веской причины и любые собрания граждан, кроме религиозных и протестных акций.

Градоначальник призвал жителей ограничить общение исключительно членами своей семьи.

«Каждый должен по возможности воздерживаться от встреч с людьми, не входящими в его семью», – заявил Гарсетти.

В рамах ограничительных мер будут массово закрыты предприятия и введен запрет на перемещение граждан. Об исключениях администрация мэра должна сообщить горожанам дополнительно.

Какие именно предприятия продолжат работу, кто и каким образом будет контролировать выполнение указа мэра, а также какие наказания предусмотрены для нарушителей, пока неясно.