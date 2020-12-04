Концертов нет, а откуда деньги? Киркоров спустил миллион на костюм, а Собчак - 400 тысяч на пиджак

Филипп Киркоров на дне рождения дочери блистал в наряде на миллион. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как бы не стенали знаменитости о бедственном положении в эпоху ковид-ограничений, финансовый кризис, похоже, затронул не всех. На светских тусовках да и в обычной жизни наши звезды продолжают демонстрировать шик и блеск брендовых нарядов, на которые рядовым обывателям пришлось бы копить годами.

Филипп Киркоров

Марку главного модника шоу-бизнеса по-прежнему держит поп-король. На вчерашней премии "Виктория" Филипп Бедросович сменил два наряда, позируя репортерам в шляпах разных цветов и расшитом золотом пиджаке. Но самыми примечательными в образе Киркорова стали светящиеся ботинки Louis Vuitton - настоящий раритет, выпущенный ограниченной коллекцией всего в 400 экземпляров по всему миру.

Ботинки поп-короля - настоящий раритет, вот и ценник зашкаливает. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стоимость такой пары - 7000 евро (более 630 000 рублей), но из-за того, что фанаты Луи гонялись за ними по всему свету, ценник у перекупщиков достигал аж 100 тысяч долларов (почти 7,5 млн рублей - !!!). И даже по такому сумасшедшему прайсу ботинки ушли влет - их при всем желании уже не найдешь.

Еще один выдающийся наряд Филиппа - костюм спортивного кроя Philipp Plein, в котором артист блистал на дне рождения дочки Аллы-Виктории. Толстовка и брюки вычурной расцветки "розовый леопард" стоят 938 000 рублей. Впрочем, сейчас его можно взять со скидкой почти в два раза дешевле.

Спортивный костюм для любителей гламура со скидкой обойдется в полмиллиона.

Ксения Собчак

Знаменитая телеведущая тоже не отказывает себе в дорогих обновках. На недавней премии GQ "Человек года" Ксения негласно была признана самой стильной дамой благодаря необычному пиджаку с пышными рукавами. Вещица от английского бренда Alexander McQueen выделяется не только дизайном, но и ценой: 385 600 рублей.

Телеведущая Ксения Собчак. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юлия Снигирь

Актриса, которую узнали во всем мире благодаря популярному американскому сериалу "Новый папа", на днях похвасталась новой сумкой Dior, которая только-только поступила в продажу. Такой непримечательный на вид аксессуар из зернистой телячьей кожи обойдется шопоголикам в 4600 долларов (около 340 000 рублей).

- Ониомания - непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости, ради удовольствия от самого процесса покупки. В народе - шопоголизм. Я иногда им страдаю - наверное, компенсирую нехватку этого в детстве, - объяснила Снигирь свое приобретение.

Янис Тимма

Латвийский баскетболист, играющий за подмосковные "Химки", а с недавних пор - муж Анны Седоковой, тоже не устоял перед логоманией. Новый джемпер, сплошь исписанный названием бренда "Balenciaga", обошелся Янису Тимме в 99 183 рубля.

Баскетболист Янис Тимма. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Настасья Самбурская

Звезда сериала "Универ" не раз признавалась, что туфли - ее слабость. Чтобы как-то порадовать себя на изоляции, актриса пачками заказывает в Сети новинки от мировых дизайнеров. Одно из последних ее приобретений - прозрачные лодочки на шпильке особой формы: это фирменный знак любимицы Голливуда, дизайнера Амины Муадди. Стоит такая пара 66 000 рублей, и это без учета доставки.

Новые туфли актрисы Настасьи Самбурской. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сергей Лазарев

Певец украшает брендами не только себя, но и шестилетнего сына Никиту. Так, для семейной фотосессии Лазарев разодел малыша в пиджак Dolce&Gabbana. Такая обновка обошлась родителю в 46 000 рублей.