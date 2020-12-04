Развод и квартира: все мы делим пополам. Но, оказывается, не всегда

На практике редко можно встретить решения судов, когда имущество было поделено не поровну, с учетом каких-то интересов несовершеннолетних Фото: Shutterstock

Жила-была семья: муж, жена, дочь-инвалид. Недолго жила — супруги разошлись. Экс-муж новую семью завел, в другом городе. Стали делить трехкомнатную квартиру. Бывший супруг предлагал ее продать, а деньги - пополам. Как и полагается, по общему правилу, когда речь идет о совместно нажитом за годы брака имуществе.

Бывшая жена, однако, считала, что вправе претендовать на две трети квартиры — потому что с ней остается ребенок-инвалид. А половины суммы от проданной трешки не хватит, чтобы купить жилье, где можно будет обеспечить больной дочке нормальные условия - выделить отдельную комнату. Кроме того, предстоит тратиться на лечение девочки.

По-доброму бывшие договориться не смогли, делить имущество пришлось через суд. Районный суд постановил — поровну. Мотивировал так: нет доказательств, что ситуация исключительная и интересы ребенка будут ущемлены. Алименты бывший муж платить не отказывается, на улице дочку не оставляет — чего еще? Следующая инстанция — краевой суд — рассудила примерно так же. И пояснила, что дележка недвижимости затрагивает только интересы собственников, то есть разбежавшихся родителей. А ребенок тут вообще ни при чем.

Но Верховный суд, до которого в конце концов дошла дама, посмотрел на дело по-другому. Если продать квартиру, как хочет муж, и поделить деньги пополам, материальное положение ребенка ухудшится. Девочке в силу ее тяжелой болезни действительно требуется отдельная комната, а другого жилья у мамы и дочки нет. Поэтому доводы матери, которая пытается защитить материальные интересы ребенка, заслуживают внимания и отметать их как блажь нельзя — даже в ситуации, когда формально речь идет только об имуществе родителей.

Дело вернули на пересмотр. При этом судьи коллегии ВС вспомнили Конституцию РФ, которая провозглашает, что материнство и детство находятся под защитой государства. И даже преамбулу к Декларации прав ребенка и Конвенцию о правах ребенка, принятые Генассамблеей ООН, - ребенок нуждается в особой правовой защите и суды, в том числе, должны наилучшим образом обеспечивать его интересы. ВС порекомендовал — и решившим разводиться родителям, и судьям - не забывать про существование в том числе и этих документов.

Как объясняют эксперты, по общему правилу имущество, которое супруги нажили в период брака, при разводе действительно делится поровну. Но это не аксиома, возможны исключения.

- Суд вправе отступить от этого принципа, исходя из интересов несовершеннолетних детей или исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов. В частности, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи. Это записано в статье 39 Семейного кодекса, - объясняет особенности российского законодательства, из-за которых возник сам спор, адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко. - Но закон не содержит перечня таких заслуживающих внимания интересов детей. Эти обстоятельства устанавливаются в каждом конкретном случае.

Однако на практике, по словам эксперта, редко можно встретить решения судов, когда имущество было поделено не поровну, с учетом каких-то интересов несовершеннолетних.

- Возможно после того, как Верховный Суд РФ указал на недостатки по конкретному делу, суды, рассматривая эту категорию дел, будут более внимательно относиться к интересам несовершеннолетних детей там, где это действительно важно, - считает адвокат.

НАПОМИНАЛКА «КП»

А в этих случаях жилье поровну делиться не будет

1) Недвижимость, которая принадлежала супругам до брака.

Она никак не делится вообще — останется за тем из экс-супругов, кому и принадлежала.

Скажем, если мужу до начала семейной жизни принадлежала квартира, а жене — дача, после развода муж получит свою квартиру, а жена дачу.

Более сложный вариант, когда купленное до брака жилье в браке продается, чтобы приобрести новое, получше. При этом вклад супругов в это приобретение получается неравным — с учетом суммы от старой квартиры. Тут при разводе все зависит от того, удастся ли доказать, что средства от продажи той добрачной квартиры были вложены именно в новую квартиру. Как правило, это проще сделать, если расчеты велись через банковский счет — тогда путь денег проследить несложно.

2) Квартира в браке получена в наследство или в подарок.

Это имущество тоже не делится — оно не считается совместно нажитым.

3) Супруги заключили брачный договор.

Тогда все зависит от того, что записано в этом документе, - так имущество делиться и будет.

4) Брак «гражданский», неофициальный

Каждый останется только с тем имуществом, собственником которого значится по документам. Никакой дележки пополам. Совместного имущества в этом случае не возникает, поскольку формально брака не было.

Если что-то купили вместе, а потом решили разбежаться, - это жилье останется у того, на кого оно записано. А второй «гражданский» супруг останется ни с чем, если только не сумеет в суде привести весомые документальные доказательства того, что он вложил в эту покупку свои деньги.

Очень характерная ситуация — когда люди начинают жить вместе, приобретают квартиру, а потом оформляют брак. Это имущество также будет считаться купленным до брака, а не совместно нажитым.

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