Вам онлайн-экскурсии, тонизирующую гимнастику или курсы английского языка?

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Литературная мастерская, онлайн-экскурсии, изучение иностранных языков, тонизирующая гимнастика, искусство фотографии и видеосъемки - кто не мечтал бы о таких видах досуга и саморазвития? Приведенный перечень - лишь часть занятий, которые предлагаются людям старшего возраста в рамках программы «Московское долголетие». Разумеется, все бесплатно. Подмосковье тоже не отстает: мастер-классы по латинским танцам для жителей области серебряного возраста, открытие юбилейного клуба «Активное долголетие», йога, пение, компьютерная грамотность. В Тюменской области создан специальный интернет-портал «Старшее поколение», организован «Университет третьего возраста», где можно пройти обучение в формате онлайн-лекций, проводятся увлекательные флешмобы.

Подобные проекты есть во всех 85 регионах нашей страны. Чтобы найти такие проекты, выделить из них лучшие, предложить их в качестве образца для распространения в рамках национального проекта «Демография», на платформе «Смартека» проводится конкурсный отбор лучших практик активного долголетия. Совместно с партнерами отбор обеспечивает автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты».

«Целью отбора является также развитие и распространение в регионах России Концепции активного долголетия, - поясняют в АНО «Национальные приоритеты». - У каждого региона есть свои возможности и решения для организации активной и достойной жизни пожилых людей. Этот проект позволит увидеть и распространить на всю страну лучшие практики».

Достигая пожилого возраста, люди не хотят оставаться в стороне от активной жизни общества, им также нужны общение, спорт, здоровье, социализация. Например, проект факультета «Будь здоров!» в рязанском Университете третьего возраста помогает улучшить психоэмоциональное состояние и здоровье пожилых людей, имеющих когнитивные нарушения. Для них проводятся занятия для развития мелкой моторики, скандинавской ходьбой, оздоровительная и пальчиковая гимнастика, социально-психологические тренинги и многое другое. В результате у «учеников» этого факультета отмечены положительная динамика в работе когнитивных функций и повышение уровня социальной адаптации, у большинства улучшилась координация движения.

Это всего лишь один такой пример, заявленный для участия в конкурсном отборе. Самые интересные и эффективные проекты будут включены в «Сборник лучших практик активного долголетия» 2020 года и опубликованы на портале национальныепроекты.рф.

ПЕРСПЕКТИВЫ

С каждым годом - больше возможностей

Одна из целей национального проекта «Демография» - увеличение продолжительности здоровой жизни в России. Значительная часть мероприятий нацпроекта направлена на обеспечение качества жизни пожилых людей, активное долголетие и заботу о старшем поколении. Для людей серебряного возраста предусматривается проведение диспансеризации и профилактических осмотров, строятся региональные гериатрические центры, формируется современная система долговременного ухода за пожилыми (СДУ).В дальнейшем планируются такие меры в рамках развития федерального проекта «Старшее поколение»:

• СДУ будет охватывать все новые регионы, а к 2022 году ожидается масштабирование на всю страну. Напомним, речь идет о помощи для людей, нуждающихся в уходе. Новая система помогает представителям старшего поколения остаться в семье и получать при этом адекватный их состоянию уход.

• Будет увеличиваться число негосударственных организаций социального обслуживания. Например, волонтерские отряды принимают участие в благотворительных акциях по оказанию социально-бытовых услуг.

• Продолжается строительство и открытие региональных гериатрических центров. К 2024 году они должны появиться во всех 85 регионах нашей страны.

! Нацпроект позволяет расширить круг организаций, вовлеченных в помощь старшему поколению. К медико-социальному патронажу уже привлекаются частные компании, и их количество будет расти.