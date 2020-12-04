В Москве экс-супруги пытаются через суд поделить страничку в Instagram

Москвичи делят страничку в Instagram через суд. Фото: Shutterstock

Необычный гражданский иск подали в один из судов Москвы. Муж и жена в разводе пытаются разделить страничку в Instagram. Инициатором иска стал супруг. Аккаунт оформлен на его бывшую возлюбленную и выглядит как личная страница.

— Аккаунт зарегистрирован на супругу — по правилам Instagram владеть им может только один человек. Значит юридически он принадлежит ей. Другое дело, что они долгое время администрировали его вместе, инвестировали в развитие. Поэтому наиболее правильным способом будет договориться вести его вместе и дальше. Это плод творческой работы двух людей, — рассказал корреспонденту kp.ru адвокат бюро ЕМПП Сергей Егоров, который представляет сторону супруга.

По условиям договора с клиентом, адвокат не может разглашать имена сторон и название блога. Собеседник «КП» уточнил, аккаунт посвящен активному отдыху, путешествиям, спорту. На страницу подписаны свыше одного миллиона человек, а ежемесячный доход от рекламы достигает 300 тысяч рублей.

У пары есть и другое совместно нажитое имущество, но по части квартиры и денег разногласий нет. Камнем преткновения стала именно виртуальная страница.

— Не думаю, что таких дел в России не было. Однако найти прецеденты мне удалось. Как я понимаю, суд чаще всего отказывает в разделе подобного имущества, поскольку оно нигде не обозначено, — добавил адвокат.

Подобные ситуации происходили раньше с криптовалютами. Пока биткоин и другие средства не были нигде упомянуты, суд не считал их активом, буквально не видел. Но сейчас все изменилось.

— Судья воспринял иск с любопытством. Он ведь тоже человек, у него есть свои соцсети и он понимает, что в современном мире аккаунт в Instagram имеет значение, — рассуждает Сергей Егоров.

Наиболее оптимальным способом разрешения ситуации адвокат считает составление соглашения. В нем можно прописать ответственность и права сторон, а также способы получения прибыли. Если договор составят, то суду не придется принимать решение в ту или иную сторону. Суд просто констатирует, что в этой части спора нет.

Предварительные слушания уже состоялись, следующие назначены только на следующий год. Адвокат надеется, что разрешить спор удастся за несколько месяцев.