Ликвидация аварийного жилья - стратегическая цель государства

Для вручения ключей в Жатай Сергей Степашин приехал лично. Фото: fondgkh.ru

18 ноября на карте России появился первый населенный пункт без аварийного жилья - это городской округ Жатай Республики Саха (Якутия). Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин вместе с генеральным директором госкорпорации Константином Цициным и главой региона Айсеном Николаевым вручили ключи новоселам 8-этажного энергоэффективного дома № 33/2 по улице Северной. Всего в эту новостройку из аварийного жилья переезжают 193 человека.

Как проблему решить в масштабах страны? Похоже, власти знают, как это сделать…

Первый пошел!

Климат в Якутии - не курорт. Но в крепкие морозы комфорт жителям энергоэффективного дома в Жатае обеспечит система приточной и вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла воздушных потоков. На крыше установлены фотоэлектрические панели, от которых запитаны узел управления теплопотреблением, освещение внутридомовых мест общего пользования, а также наружное освещение придомовой территории.

Впрочем, все эти высокие технологии для жителей Жатая не в новинку: в поселке уже построен целый квартал из 10 энергоэффективных многоквартирных домов, квартиры в котором тоже получили переселенцы из аварийного жилья. Выгода двойная - комфортные условия проживания и хорошая экономия на коммунальных платежах.

В связи с этим поистине историческим событием - расселением последнего аварийного жилья - Сергей Степашин наградил главу городского округа Евгению Исаеву первым в стране почетным знаком «Территория без аварийного жилья».

«Думаю, со мной многие согласятся: когда мы говорим о задаче, поставленной руководством страны, - повысить уровень и качество жизни граждан, то в первую очередь мы говорим о жилье. В том числе о расселении аварийных домов, потому что сегодня там еще продолжают жить около миллиона человек, - отметил правдолюб «КП», советник генерального директора госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Герман Петров. - Предоставить этим гражданам комфортное жилье - одна из важнейших национальных целей развития».

Советник генерального директора госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Герман Петров

Для выполнения этой задачи в регионах системно реализуют федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящий в национальный проект «Жилье и городская среда». Цель проекта: до 1 сентября 2025 года в России должно быть ликвидировано все аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года.

Досрочное «великое переселение»

Но одно дело - планировать, а другое - выполнить намеченное... Поэтому, говоря об эффективности реализации этого направления нацпроекта, Герман Петров обращает внимание, что многие регионы (даже несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию!) взяли настолько уверенный темп, что уже вышли на «финишную прямую» и досрочно выполнят программы переселения граждан из аварийного жилья. Например, о завершении программы до конца этого года заявили Карачаево-Черкесская Республика и Сахалинская область. И не просто заявили, а взяли на себя обязательства, подписав с Фондом ЖКХ соответствующие соглашения. А Чеченская Республика, Магаданская и Саратовская области намерены завершить «великое переселение» с участием средств Фонда ЖКХ в 2021 году.

Поронайск на Сахалине. Новоселы въезжают в новый дом по программе переселения. Фото: sakhalin.gov.ru

На самом большом острове России - Сахалине из аварийного жилья площадью 87,55 тыс. кв. м должны переселить 4,33 тыс. человек. В Чеченской Республике уже полностью выполнили двухлетний план 2020 - 2021 годов: из аварийных домов в новые квартиры переехали 757 человек в городах Аргуне и Грозном, а также Грозненском, Гудермесском и Наурском районах. Всего же о реальной возможности досрочно завершить программу по переселению граждан из аварийного жилья до 31 декабря 2023 года сейчас всерьез говорят 39 регионов. Руководство 15 субъектов РФ уже обязалось расселить аварийный жилфонд раньше «программного» срока 1 сентября 2025 года.

Отметим, для ускоренного расселения аварийного жилья Правительством РФ по поручению Президента России принято решение о направлении в регионы 50 млрд рублей, что позволит до 1 июля 2022 года расселить 1,16 млн кв. м аварийного жилья.

Для понимания масштаба проводимой в стране работы приведем еще несколько показательных цифр: с 2019 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по состоянию на 1 ноября 2020 года с учетом программ, финансируемых регионами, расселено 1,75 млн кв. м аварийного жилья. Из «аварийки» переехали 106,6 тыс. человек. И за этими цифрами - искренняя благодарность людей, которые обрели новый, комфортный дом. А еще эти цифры говорят об активном строительстве для переселенцев современных многоквартирных домов, сдача которых традиционно для отрасли приходится на конец года. Так что к Новому году счастливых новоселов станет еще больше.

В подмосковной Коломне построен еще один дом для переселенцев. Фото: msk.mosreg.ru

Развитие в комплексе

Темпы расселения аварийного жилья в стране поражают воображение и формируют у десятков тысяч новоселов давно позабытое чувство социального оптимизма. Но, даже несмотря на проводимую масштабную работу по расселению аварийных домов, проблема непригодного для проживания жилья в России еще будет актуальной. Ведь износ любого здания - это естественный процесс, и с каждым годом список домов, подлежащих расселению, будет увеличиваться.

Скажем честно: даже при огромной поддержке государства вся эта масса деградирующей застройки, зачастую на главных старинных улицах, неумолимо растет. Чтобы окончательно не запустить эту «болезнь» и переломить ситуацию в регионах, было предложено использовать механизм комплексного развития территорий, который в том числе станет дополнительным инструментом для расселения аварийных домов. Но не только: рассматриваемые сейчас Госдумой поправки в Градостроительный кодекс РФ предусматривают действительно качественно новый комплексный подход к решению накопившихся за многие годы проблем.

Вручение ключей новоселам в Курске. Фото: adm.rkursk.ru

«Сегодня каждому региону необходимо задуматься о необходимости комплексного развития территорий в городах с деградирующей, аварийной, ветхой застройкой», - подчеркнул Герман Петров.

При этом компании-застройщики, реализуя проекты комплексного развития территорий, могут рассчитывать на поддержку мощного союзника: начиная с 2020 года Фонд ЖКХ готов компенсировать им расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - до 25% нормативной стоимости переселения.

Предлагаемый механизм обеспечит по-настоящему системный подход при обновлении целых кварталов, так как комплексное развитие территорий предусматривает строительство не только жилья, но и всей инфраструктуры, начиная от новых систем коммуникаций и социальных объектов и заканчивая созданием современной городской среды - с общественными пространствами, скверами, детскими и спортивными площадками. Потому что именно в таких городах - комфортных и безопасных - хотят жить люди.