«Трогательно до слез»: В новых сериях «Чебурашки» мохнатого зверька озвучит Анжелика Варум, Крокодила Гену — Леонид Ярмольник

«Чебурашка. Секрет праздника» выйдет в конце декабря

Многие ждут не дождутся, когда уйдет злополучный 2020-й. И «Союзмультфильм» готовит под занавес коронавирусного года мощную премьеру: долгожданные серии мультика про Чебурашку, которые заново отрисовали в киностудии в технике 3D. Самое интересное, чьими же голосами заговорят легендарные персонажи и когда мы их увидим?

4 ноября стало известно, что новый мультфильм «Чебурашка. Секрет праздника» выйдет в конце декабря, а главных героев озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник. Музыку к шестиминутным мультикам написал Леонид Агутин.

- «Союзмультфильм» решил сделать подарок поклонникам легендарных героев: в прошлом году в канун праздника мы показали продолжение приключений медвежонка Умки, а в этом расскажем новую новогоднюю историю о Чебурашке и Крокодиле Гене, – сообщила глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, – это будет очень тёплый и уютный мультфильм об искренней дружбе и о том, как просто создать себе настоящее чудо. Простая, лёгкая и нежная – эта короткометражная картина создаст атмосферу праздника как для детей, так и для их родителей.

Анжелика Варум призналась, что впервые озвучивала мультфильм, да еще и вслепую. Чтобы не допустить утечки сюжета, артистка (как и ее коллега Ярмольник) не видела, что происходит на экране.

Мохнатого зверька озвучит Анжелика Варум

- Необычным было то, что мы озвучивали героев вслепую, не так, как озвучивают иностранные фильмы и аниме, – рассказала певица. – Перед нами был только текст, и мы сами задавали темп и находили интонации для наших героев. А уже после, под наши голоса, художники создавали картинку. Изменить собственный тембр настолько, чтобы в Чебурашке не угадывалась Анжелика Варум, было непросто. Песню, кстати, написал мой муж Леонид Агутин. У него за плечами много композиторской работы в кино и в мультфильмах тоже. Песня получилась трогательная до слез, в лучших традициях нашего детства.

Супруг Анжелики признался, что все прошло легко и быстро. Буквально за 15 минут.

- Как-то мне сразу понятно стало, какая песня должна быть и все, - вспомнил Агутин. - Подошел к инструменту и написал. Видимо, вот это тепло в душе, еще «шаинское» такое тепло, осталось. И там себе теплилось. Мне не нужно было повторять, может быть буквально одним инструментом такую ностальгическую темку внутри музыки собирали, так немножко намекая на старую песню из мультфильма. Мне не столько нужно было повторять какую-то музыку, сколько мне необходимо было знать, какая атмосфера должна была создаваться этой мелодией. И я точно знал какая! Поэтому получилось все быстро»

Анимированные короткометражки выполнены в технике 3D и будут длиться 6 минут, как и каноническая советская версия «Чебурашки».

- Я верю и надеюсь, что наступило возрождение легендарного «Союзмультфильма», - объяснил Леонид Ярмольник, озвучивший Крокодила Гену. - Хочется побыть «художником возрождения». Поэтому согласился сразу и с удовольствием озвучил любимого героя, ведь насколько это приятнее – озвучивать крокодила-человека, чем человека-крокодила! Вживаться в роль было, честно, нетрудно, потому что в каждом мужике есть что-то «крокодилье», и я – не исключение. А уж как получилось – судить зрителю!

Новые серии «Чебурашки» выйдут в канун Нового года. А вот где — станет известно чуть позже (спойлер: разумеется, в интернете!).