Россия в ООН осудила политизацию пандемии коронавируса

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе специальной сессии Генассамблеи ООН, посвященной пандемии коронавируса, выступил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Он заявил, что странам-членам Организации «необходимо объединить усилия для спасения жизней и преодоления кризиса, вызванного инфекцией». И выразил уверенность, что ключевое значение для повышения готовности стран и реагирования на пандемию имеет анализ и обмен национальными практиками купирования распространения заболевания.

- Россия обладает уникальным опытом эффективного противодействия распространению COVID-19, что нашло отражение в обзоре передовых мер профилактики COVID-19 стран БРИКС и ШОС. Четкая система мероприятий по выявлению и профилактике COVID-19 и оказания своевременной медицинской помощи позволила избежать неблагоприятного сценария развития эпидемии. Мы действовали на опережение. – сообщил министр.

Он также напомнил, что в нашей стране были разработаны и зарегистрированы ряд инновационных лекарственных препаратов и, что особенно важно, две вакцины против COVID-19 «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а на завершающей стадии клинических исследований находится третья вакцина.

Мурашко осудил стремление ряда государств и интеграционных объединений политизировать пандемию COVID-19 по целому ряду вопросов, включая вакцинацию населения. И заверил, что Россия принимает активное участие в международных усилиях по борьбе с COVID-19 на всех уровнях и оказывает помощь пострадавшим государствам как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних форматов.