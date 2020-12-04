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Прыгнуть с парашютом, победить в конкурсе красоты и стать фитнес-тренером: История девушки «на колесах» Янины Серенко из Ростова

После страшной аварии Янина не только приняла себя в инвалидной коляске, она живет ярче, чем многие «обычные» люди
Юлия САЛЬНИКОВАЮлия САЛЬНИКОВА
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Оказавшись в инвалидном кресле, Янина по- другому посмотрела на жизнь

Оказавшись в инвалидном кресле, Янина по- другому посмотрела на жизнь

Фото: из личного архива

Спорта в жизни Янины до травмы, как она говорит, шутя, не было от слова совсем. Была обычная жизнь – дом, работа (Янина была соцработником), учеба, иногда встречи с друзьями. Тогда все это казалось нормальным, сейчас, оглядываясь назад, она говорит, что, оказавшись в инвалидном кресле, по- другому посмотрела на жизнь. Почти как в том фильме, где герой решил на все говорить «да», Янина поняла, что жить надо здесь и сейчас, соглашаться на предложения, рисковать, заводить друзей, участвовать в фестивалях, конкурсах, учиться новому, не бояться путешествовать.

— Мне многие говорят: «Вот, такая трагедия, молодая и красивая, а в коляске», что жизнь теперь на этом заканчивается и тому подобное. Многое я слышала за девять лет травмы. Может, я поначалу так тоже думала, но сейчас, смотря на себя в зеркало, я вижу яркого, красивого человека, и я собой горжусь. Да я в коляске, ну и что! Я за эти годы, приобрела столько опыта, впечатлений, близких мне людей,- рассказала порталу «Открытые НКО» Янина Серенко из Ростова-на-Дону.

Янина уверена: физическая активность важна для всего организма

Янина уверена: физическая активность важна для всего организма

Этот заряд девушки в 2017 году увидели кураторы курса по независимому образу жизни в коляске Всероссийского общества инвалидов. Сюда девушка приехала от ростовского ВОИ. Каждый год общественники проводят обучающие семинары для участников со всех регионов страны. Янина была среди тех, кто слушал лекции о разных видах спорта для людей с инвалидностью.

— Тогда я просто хотела научиться быть самостоятельной. Но спорт уже был в моей жизни, я начала тренироваться в период реабилитации после травмы. Поняла, насколько физическая активность важна для всего организма, не только для фигуры – для сердца, сосудов, крови, тренировка повышает выносливость и «очищает» голову от тоскливых мыслей,— рассказала Янина.

На следующий год Янине позвонили кураторы курса Всероссийского общества инвалидов. Ростовчанке предложили сначала попробовать себя в качестве стажера в группе по аэробике, а затем уже в качестве инструктора ВОИ.

— И я влюбилась. Влюбилась в своё дело! Хотя помню свою первую тренировку, как я волновалась выступать на публике, перед целой группой. Но все прошло отлично. Я все тренировки пробую на себе, каждый раз, обновляя и добавляя упражнения. Беру за основу, в том числе специализированные программы для инвалидов у зарубежных фитнес-инструкторов, адаптирую стандартные комплексы для людей «на колесах»,- объяснила девушка.

Янина сама стала инструктором Всероссийского общества инвалидов

Янина сама стала инструктором Всероссийского общества инвалидов

Фото: из личного архива

На занятиях у девушки всегда спорт и смех, совместные селфи, веселые видео для инстаграма.

— Однажды мне сказали, почему ты пашешь со всеми наравне на тренировках, ведь в день у тебя их три. Можно же показать движения и просто отдыхать. Нет! Я так не могу, почему я должна филонить? Как бы я не хотела спать, устала или что-то болит, я все равно буду заниматься со всеми наравне — энергия создаётся вместе.

А когда началась пандемия, девушка решила перенести тренировки в онлайн-формат. Она стала проводить индивидуальные и групповые занятия по аэробике для людей с инвалидностью. Записывались не только ростовчане, но и жители других регионов страны.

Инструктор по аэробике считает, что главное получать не только физическую нагрузку, но и эмоциональную разрядку. Важно каждый раз удивлять самого себя. Поэтому, в 2019 году Янина рискнула и поехала в Питер на конкурс красоты «Невская краса».

Янина (слева) пошла на конкурс красоты, чтобы победить страх выступать перед публикой

Янина (слева) пошла на конкурс красоты, чтобы победить страх выступать перед публикой

Фото: из личного архива

— Я очень боюсь выступать на публике, и в большей степени я туда поехала, чтобы преодолеть себя в этом плане. Но и ещё познакомится с новыми людьми. Увидеть прекрасный и чарующий Питер. И уж тем более я не ожидала что займу второе место «Вице-Мисс Невская Краса 2019» и «Мисс темперамент»,- рассказала девушка.

Янина говорит, что готова к экспериментам – поучаствовать в фотосессии или в очередном марафоне – для нее легко. Кстати, в 2016 году она заняла первое место среди девушек на инвалидных колясках в международном благотворительном забеге «Wings for life» в Коломне.

Проехала на коляске 10 километров! На следующий год девушка решилась прыгнуть с парашютом с высоты 3200 метров.

Будучи членом Ростовской городской организации инвалидов-опорников «Икар» Янина Серенко провела в Ростове в 2018 году показ модной одежды «Биение сердца». Она участвовала в гонках на картах. И в каждом мероприятии, в котором принимала участие, Янина находила друзей, а для некоторых стала примером для подражания.

Янина даже участвовала в гонках на картах

Янина даже участвовала в гонках на картах

Фото: из личного архива

— Когда садишься в коляску начинаешь на мир смотреть совсем иначе, другими глазами, и видеть больше. И тут есть переломный момент в жизни, ты либо сидишь и жалеешь себя, либо движешься вперёд и достигаешь целей. Мне очень помогла поддержка мамы, ее любовь и одобрение,- рассказала Янина Серенко.

В планах у девушки продолжить курс онлайн-аэробики, а после пройти обучение и получить сертификат профессионального тренера. Правда, пока ей пришлось взять временный перерыв из-за перелома ноги.

— Я восстановлюсь и собираюсь возобновить занятия, причем, приглашаю не только людей «на колесах», а всех желающих,— говорит девушка. – А еще очень хочу на следующий год принять участие в марафоне «ЗаБег», съездить на конкурс Красоты в Новосибирск.

Еще больше историй о добре и преодолении себя - на портале Открытые НКО

ДоброволецБИЗНЕС-ПРЕСС

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