Прыгнуть с парашютом, победить в конкурсе красоты и стать фитнес-тренером: История девушки «на колесах» Янины Серенко из Ростова

Оказавшись в инвалидном кресле, Янина по- другому посмотрела на жизнь Фото: из личного архива

Спорта в жизни Янины до травмы, как она говорит, шутя, не было от слова совсем. Была обычная жизнь – дом, работа (Янина была соцработником), учеба, иногда встречи с друзьями. Тогда все это казалось нормальным, сейчас, оглядываясь назад, она говорит, что, оказавшись в инвалидном кресле, по- другому посмотрела на жизнь. Почти как в том фильме, где герой решил на все говорить «да», Янина поняла, что жить надо здесь и сейчас, соглашаться на предложения, рисковать, заводить друзей, участвовать в фестивалях, конкурсах, учиться новому, не бояться путешествовать.

— Мне многие говорят: «Вот, такая трагедия, молодая и красивая, а в коляске», что жизнь теперь на этом заканчивается и тому подобное. Многое я слышала за девять лет травмы. Может, я поначалу так тоже думала, но сейчас, смотря на себя в зеркало, я вижу яркого, красивого человека, и я собой горжусь. Да я в коляске, ну и что! Я за эти годы, приобрела столько опыта, впечатлений, близких мне людей,- рассказала порталу «Открытые НКО» Янина Серенко из Ростова-на-Дону.

Янина уверена: физическая активность важна для всего организма

Этот заряд девушки в 2017 году увидели кураторы курса по независимому образу жизни в коляске Всероссийского общества инвалидов. Сюда девушка приехала от ростовского ВОИ. Каждый год общественники проводят обучающие семинары для участников со всех регионов страны. Янина была среди тех, кто слушал лекции о разных видах спорта для людей с инвалидностью.

— Тогда я просто хотела научиться быть самостоятельной. Но спорт уже был в моей жизни, я начала тренироваться в период реабилитации после травмы. Поняла, насколько физическая активность важна для всего организма, не только для фигуры – для сердца, сосудов, крови, тренировка повышает выносливость и «очищает» голову от тоскливых мыслей,— рассказала Янина.

На следующий год Янине позвонили кураторы курса Всероссийского общества инвалидов. Ростовчанке предложили сначала попробовать себя в качестве стажера в группе по аэробике, а затем уже в качестве инструктора ВОИ.

— И я влюбилась. Влюбилась в своё дело! Хотя помню свою первую тренировку, как я волновалась выступать на публике, перед целой группой. Но все прошло отлично. Я все тренировки пробую на себе, каждый раз, обновляя и добавляя упражнения. Беру за основу, в том числе специализированные программы для инвалидов у зарубежных фитнес-инструкторов, адаптирую стандартные комплексы для людей «на колесах»,- объяснила девушка.

Янина сама стала инструктором Всероссийского общества инвалидов Фото: из личного архива

На занятиях у девушки всегда спорт и смех, совместные селфи, веселые видео для инстаграма.

— Однажды мне сказали, почему ты пашешь со всеми наравне на тренировках, ведь в день у тебя их три. Можно же показать движения и просто отдыхать. Нет! Я так не могу, почему я должна филонить? Как бы я не хотела спать, устала или что-то болит, я все равно буду заниматься со всеми наравне — энергия создаётся вместе.

А когда началась пандемия, девушка решила перенести тренировки в онлайн-формат. Она стала проводить индивидуальные и групповые занятия по аэробике для людей с инвалидностью. Записывались не только ростовчане, но и жители других регионов страны.

Инструктор по аэробике считает, что главное получать не только физическую нагрузку, но и эмоциональную разрядку. Важно каждый раз удивлять самого себя. Поэтому, в 2019 году Янина рискнула и поехала в Питер на конкурс красоты «Невская краса».

Янина (слева) пошла на конкурс красоты, чтобы победить страх выступать перед публикой Фото: из личного архива

— Я очень боюсь выступать на публике, и в большей степени я туда поехала, чтобы преодолеть себя в этом плане. Но и ещё познакомится с новыми людьми. Увидеть прекрасный и чарующий Питер. И уж тем более я не ожидала что займу второе место «Вице-Мисс Невская Краса 2019» и «Мисс темперамент»,- рассказала девушка.

Янина говорит, что готова к экспериментам – поучаствовать в фотосессии или в очередном марафоне – для нее легко. Кстати, в 2016 году она заняла первое место среди девушек на инвалидных колясках в международном благотворительном забеге «Wings for life» в Коломне.

Проехала на коляске 10 километров! На следующий год девушка решилась прыгнуть с парашютом с высоты 3200 метров.

Будучи членом Ростовской городской организации инвалидов-опорников «Икар» Янина Серенко провела в Ростове в 2018 году показ модной одежды «Биение сердца». Она участвовала в гонках на картах. И в каждом мероприятии, в котором принимала участие, Янина находила друзей, а для некоторых стала примером для подражания.

Янина даже участвовала в гонках на картах Фото: из личного архива

— Когда садишься в коляску начинаешь на мир смотреть совсем иначе, другими глазами, и видеть больше. И тут есть переломный момент в жизни, ты либо сидишь и жалеешь себя, либо движешься вперёд и достигаешь целей. Мне очень помогла поддержка мамы, ее любовь и одобрение,- рассказала Янина Серенко.

В планах у девушки продолжить курс онлайн-аэробики, а после пройти обучение и получить сертификат профессионального тренера. Правда, пока ей пришлось взять временный перерыв из-за перелома ноги.

— Я восстановлюсь и собираюсь возобновить занятия, причем, приглашаю не только людей «на колесах», а всех желающих,— говорит девушка. – А еще очень хочу на следующий год принять участие в марафоне «ЗаБег», съездить на конкурс Красоты в Новосибирск.

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