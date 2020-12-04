«Трещат по швам»: Кубань наращивает темпы строительства школ и детских садов

Программа по обеспеченности школами всех муниципалитетов на пять лет уже утверждена в Законодательном собрании края. Фото: Игорь ГЛАЗКО

Краснодарский край – один из не многих регионов России, где численность населения растет. Да еще как! Ежегодно в регион переезжает около 60-70 тысяч человек. В том числе люди с инвалидностью, которые ищут более теплый климат, а также студенты и военнослужащие на пенсии. Каждый год в крае возводится около 4,5 млн кв. метров жилья. На месте пустырей появляются новые микрорайоны. Заселяет их количество жителей, сопоставимое с населением отдельных станиц. Миграционные процессы прибавляют около 20 тысяч учеников в год и программы социального строительства попросту не успевают за темпами роста населения. Как результат, сегодня в Краснодаре нет ни одного микрорайона, где не было бы дефицита школ и детских садов.

«ПОСТРОЕНЫ ЕЩЕ В 60-70 ГОДЫ»

«На протяжении 30 лет в крае не велась системная работа по строительству школ. Большинство школ построены еще в 60-70-е годы – сейчас они в прямом и переносном смыслах трещат по швам, - отмечает нынешний губернатор региона Вениамин Кондратьев. - Если мы на самом деле хотим социально-экономического развития края, мы должны строить школы. И строить качественно. Мы создадим программу по обеспеченности школами всех муниципалитетов на пять лет, и утвердим в Законодательном собрании края. По этой программе каждый глава должен знать, когда и где у него в районе будет построена школа».

К концу 2020 года, будет построено 50 школ и ежегодно планируется возводить еще минимум по 10. Фото: Игорь ГЛАЗКО

В 2015 году, тогда еще врио губернатора Кубани Вениамин Кондратьев первым официальным визитом посетил густонаселенный Московский микрорайон Краснодара, который по численности сравним с большой станицей. Уже в то время в жилом комплексе было построено 46 многоэтажек, проектировалось еще 15, при этом не возведена ни одна школа.

Глава региона поручил приступить к последовательному решению этой проблемы. В итоге за пять лет, к концу 2020 года, будет построено 50 школ и ежегодно планируется возводить еще минимум по 10. Таких темпов строительства образовательных учреждений на Кубани не было порядка 30 лет.

Сейчас в стадии строительства 27 школ, 13 детских садов. При этом в текущем году уже введено в эксплуатацию 5 школ и 3 детских сада, до конца года будет построено еще 9 школ и 2 детских сада. В 2021 году будет завершено строительство школы на 1100 мест для одаренных детей «Поколение» в Краснодаре с общежитием на 600 человек, а также еще 9 школ и 5 детских садов.

НЕ ХВАТАЕТ ЗЕМЛИ

Несмотря на набранные темпы, проблема нехватки мест в школах сохраняется. Причина в том числе в недостатке свободной муниципальной земли.

Для занятия спортом в школах построены современные спортивные залы. Фото: Игорь ГЛАЗКО

Так, в густонаселенном микрорайоне Мамайка в Сочи стартовало строительство первой школы на 800 мест. После ее открытия детям не придется ездить на учебу в другие районы города. Место строительства 15 лет был спорным. Участок с видом на море планировали под коммерцию, но принципиальная позиция местной власти позволила оставить его для школы. В итоге здесь расположатся восемь учебных корпусов, летний оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания, а также стадион с тренажерами и баскетбольной площадкой.

Всего же в Сочи уже нашли 33 муниципальных участка под социальные объекты. И такая работа проводится во всех районах края. Тяжелее всего дела обстоят в Краснодаре, где возвращение участков в муниципальную собственность может стоить дороже строительства новой школы.

Для решения проблемы край выступил с инициативой по дополнению положений Земельного кодекса РФ, которые позволят изымать для государственных или муниципальных нужд земли для размещения объектов социальной инфраструктуры.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД КОНТРОЛЕМ

Администрация края меняет подход застройщиков к работе, заостряя внимания компаний, что строительство – это бизнес с повышенной социальной ответственностью. Поэтому со следующего года в регионе ужесточат градостроительные нормы – вводится ограничение на строительство жилых зданий, не обеспеченных необходимой социальной инфраструктурой – школами, детскими садами, поликлиниками.

Новые современные классы оснащены всем необходимым. Фото: Игорь ГЛАЗКО

Кроме того, заработает Единая государственная программа. Общую координацию будет осуществлять министерство экономики края, в том числе планирование приоритетности объектов, исходя из потребности. Контроль за ходом строительства возложен на департамент строительства. При этом не снимается ответственность глав муниципалитетов за качество и соблюдение сроков сдачи социальных объектов.

Продолжается масштабная работа по корректировке генпланов в соответствии с новыми правилами. Уже заключены контракты в Анапе, Горячем Ключе, Геленджике, Крымске, Ейске, Тимашевске, в трех поселениях Щербиновского и трех – Темрюкского районов. До конца года планируется заключение контракта по Армавиру. В следующем году – Сочи, в 2022 – Новороссийск.

Также создается программа по обеспеченности школами всех муниципалитетов на пять лет. По ней каждый глава района будет знать, когда и где построится новая школы. Поиск участков под образовательные учреждения по всему краю продолжится до января. Сама программа заработает в следующем году. Будем надеяться, что в ближайшие годы властям удастся решить проблему…

Каждый глава района будет знать, когда и где построится новая школы. Фото: Игорь ГЛАЗКО

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Власти региона прикладывают массу усилий на своем уровне при решении социально важных задач»

«Кубань стала центром притяжения не только жителей России, но и соотечественников из постсоветских республик. Прирост населения очевиден, - отметила доктор экономических наук, ректор Российского государственного социального университета (РГСУ), председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты РФ Наталья Починок. – Социальная инфраструктура региона требует новых проектов для строительства школ и детских садов. Обычно так и происходит: сначала увеличивается количество населения, а параллельно с этим процессом происходит строительство прочей инфраструктуры.

Обращу внимание, что федеральной правительство проблему видит. Регионам предложены инструменты, которые позволяют решать задачу централизованно. Министерство образования РФ развивает проект создания новых школ. Власти региона не только активно пользуются этим «плечом» при решении социально важных задач, но и прикладывают массу усилий на своем уровне. Это отрадно!»