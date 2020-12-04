Байден намерен использовать многосторонний подход в отношениях с Россией

Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден заявил, что намерен использовать многосторонний подход во внешней политике Соединенных Штатов. Фото: REUTERS

Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден заявил, что намерен использовать многосторонний подход во внешней политике Соединенных Штатов.

- Я знаю одно — мы не можем делать все в одиночку. И именно поэтому мы должны быть частью более крупной команды, занимающейся не только Ираном, но и Россией, Китаем и целым рядом других вопросов, — сказал Байден.

Это его заявление прозвучало в интервью телеканалу CNN.

В ходе предвыборной кампании Байден неоднократно озвучивал свою позицию по отношению к России.

В частности, он говорил, что Россия «атакует основы западной демократии», стремясь ослабить НАТО, разделить Европейский Союз и подорвать избирательную систему США.

И называл подъем Китая серьезным вызовом, критикуя его «оскорбительную» торговую практику, а также предупреждая, что Пекин может опередить Вашингтон в плане разработки новых технологий. Байден обещал, что будет давать более эффективный отпор Китаю, нежели этот делала администрация Трампа, и уверял, что будет тесно сотрудничать с союзниками, дабы оказать давление на Поднебесную.