Реакция помочь: почему тольяттинские химики становятся волонтерами

Заявки от пенсионеров в волонтерский центр поступают каждый день. Фото ПАО «Тольяттиазот».

Добровольные защитники природы

В 2010 году Тольятти пережил экологическую трагедию: из-за аномальной жары сгорели огромные территории городского леса. С тех пор зеленые «легкие» автограда не только восстанавливают всем миром, но и берегут от новой беды. В числе активных волонтеров природы - сотрудники «Тольяттиазота». Этим летом пожароопасная обстановка в лесах вновь выдалась тревожной. Чтобы обнаруживать очаги возгораний на ранней стадии, тольяттинцы организовали патрулирование лесных массивов. На защиту лесов вышли и химики.В составе патруля - шесть добровольцев от ТОАЗа плюс представитель городской администрации или лесничества. Время патрулирования - субботы и воскресенья, когда число желающих отдохнуть на природе возрастает, а вместе с ним и риск пожара. Химикам достался участок леса неподалеку от предприятия - между Комсомольским и Центральным районами Тольятти. На несение этой вахты заводчане выходили, преследуя как практические задачи - обнаружить и ликвидировать возгорание, так и профилактические - побеседовать с горожанами на предмет опасности разведения огня в лесу. Ведь цена человеческой небрежности, помноженная на погодные условия, чересчур велика: летом 2010 года вокруг Тольятти сгорело 1300 гектаров леса, еще 600 высохло. Сегодня «Тольяттиазот» помогает восстановить былое великолепие - заводские волонтеры регулярно выходят на посадку тысяч молодых деревьев. И не только на посадку: впоследствии химики ухаживают за высаженными березками и сосенками, следят за их приживаемостью. Молодой лес взамен утерянного зашумит зелеными кронами лет через 20, но заводчан такой долгий срок ожидания не смущает: их усилия оценят дети и внуки.

Выезды на восстановление леса стали для химиков-волонтеров уже традицией. Фото ПАО «Тольяттиазот».

- На нашем предприятии трудятся ребята с активной жизненной позицией. Выезжая в лес, они понимают, что не только природе помогают, но и оставляют наследие, которое нас перерастет, - говорит член Совета молодежи ТОАЗа Константин Попов. - Мы помогаем лесу не только восстановиться, но и очиститься - каждую осень выезжаем с субботником на Федоровские луга, вывозим оттуда огромное количество мусора. Это наша природа, и мы стараемся сохранить ее для потомков.

Рука помощи в перчатке

Не остались волонтеры «Тольяттиазота» в стороне и от борьбы с другой напастью -коронавирусной инфекцией, закрывшей земляков из групп риска по домам. Чтобы помочь ветеранам предприятия и другим пенсионерам Комсомольского района, ТОАЗ создал специальный волонтерский центр, присоединившись к Всероссийской акции «#Мы вместе». Первые заявки приняли 10 апреля, и уже на следующий день волонтеры начали доставлять продукты, лекарства и предметы первой необходимости, помогать оплачивать услуги ЖКХ с помощью дистанционных сервисов. К Пасхе дарили куличи, вручали подарки ветеранам ко Дню Победы. Движущей силой этого движения стал Совет молодежи «Тольяттиазота». Продукты и прочую помощь для пожилых людей, оказавшихся в самоизоляции, доставляют в свободное время на личном транспорте, экипировавшись по всем санитарным правилам в маски и перчатки.

Ежегодно волонтеры предприятия высаживают под Тольятти тысячи сеянцев. Фото ПАО «Тольяттиазот».

- Сейчас в волонтерский центр обращаются в основном ветераны нашего завода, - рассказала заместитель председателя совета молодежи«Тольяттиазота» Елена Ефимова. - Бабушке или дедушке достаточно позвонить и оставить заявку - ее адрес тут же оказывается в нашем чате и волонтер, который посвободнее, берет заказ. У ребят уже есть постоянные подшефные - пенсионеры, которым они помогают не впервые. Это способствует установлению доверительных отношений - ветеранам проще идти на контакт.

Работа с самоизолировавшимися земляками продолжается по сей день, а неравнодушная жизненная позиция тоазовцев уже оценена: 20 химиков получили памятные знаки за активный вклад в борьбу с COVID, в том числе за волонтерскую помощь пожилым.