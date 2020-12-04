В чем обвиняют российского ученого, арестованного за госизмену

Анатолий Губанов разрабатывал «гиперзвуковые» технологии в авиации. Фото: tsagi.ru

Успехи российских ученых и конструкторов в разработке гиперзвуковых систем явно не дают покоя иностранным разведкам. Потому их агенты старательно "пасут" сотрудников наших КБ и НИИ, где создаются такие системы. Понятное дело, что все эти организации находятся под особо плотным контролем российской контрразведки. А у нее в последние годы не раз возникали вопросы к носителям секретных проектов, связанных с гиперзвуком.

Одним из них еще в 2018 году стал 75-летний физик, научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев. Там он моделировал ракеты-носители и спутники. Его и обвинили в госизмене. По версии ФСБ, обвиняемый передавал бельгийскому Фон-Кармановскому институту гидродинамики секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».

Адвокаты Кудрявцева доказывали, что все было по правилам - обмен информацией с институтом шел в 2011-2013 годах в рамках международного проекта по аэродинамике космических кораблей. Но контрразведчики считали иначе: по их версии, научная переписка ученого с бельгийским институтом была лишь прикрытием для передачи секретных сведений спецслужбам стран НАТО. Кудрявцева в итоге поместили в СИЗО. Там он находился больше года. А потом его выпустили на свободу из-за болезни. Обвинение и защита так и разошлись - каждый при своем: какие гиперзвуковые тайны уплыли за рубеж, и уплыли ли вообще, - так и осталось непонятным.

А потом по делу о госизмене под арестом оказался ученик и коллега Виктора Кудрявцева, сотрудник ЦНИИМАШ — Роман Ковалев. А следом Лефортовский суд отправил под домашний арест еще одного ученого из этого же института — Сергея Мещерякова. Однако и в этом случае информацию о деле раскрывать не стали из-за секретности материалов.

Виктор Кудрявцев. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

И вот вам совсем "свежий" случай из той же серии: по подозрению в госизмене арестован российский ученый: сотрудник Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского Анатолий Губанов. ФСБ подозревает его в передаче за рубеж секретных разработок. О сути и деталях обвинения пока не сообщается. Губанов участвовал в международном проекте по разработке первого в мире гиперзвукового (и тут гиперзвукового!) пассажирского самолета Hexafly-Int. Над лайнером работают специалисты из России, Германии, Нидерландов, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании и Австралии.

По данным электронной библиотеки, ученый является автором 119 научных работ на русском и английском языках. Его труды касались, например, турбулентности при полете на больших числах Маха (скоростей звука). Также ученый занимался сравнением расчетных и экспериментальных данных по аэродинамике высокоскоростных гражданских самолетов.

Любопытная закономерность: за последние годы целая дюжина российских ученых и конструкторов попадала под подозрение в госизмене и "продаже" уникальных военно-технических секретов чаще всего в том случае, когда они участвовали в международных проектах или читали лекции за рубежом. Включая и "гиперзвуковые проблемы". И что странно: как только контрразведка подозревает их в преступлениях, обвиняемые тут же ссылаются на на то, что их сведения были открытыми (опубликованными в открытой печати), что "никаких тайн уже нет", что обмен той или иной информацией по тому же гиперзвуку с иностранными коллегами "регламентирован" контрактами.

И в итоге грозное обвинение ученых в госизмене часто заканчивается пшиком в суде.

Вот только нельзя не заметить еще одной странной закономерности: некоторые страны, где ученые и конструкторы гиперзвуковых систем целыми десятилетиями не могли решить ту или иную техническую проблему, после общения с российскими коллегами вдруг делали серьезный шаг вперед. О чем только не подумаешь...