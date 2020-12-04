Адвокат "Тесака": во рту у Марцинкевича нашли третью записку

При исследовании трупа Марцинкевича в помещении Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы у него ротовой полости обнаружена еще одна предсмертная записка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адвокат националиста Максима Марцинкевича (Тесака) Алексей Михальчик сообщил СМИ о третьей предсмертной записке, которую нашли в ротовой полости его подзащитного эксперты. Информация об этом оказалась в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Марцинкевича, которое в Челябинске получил его отец.

"При исследовании трупа Марцинкевича в помещении Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы у него ротовой полости обнаружена еще одна предсмертная записка, завернутая в полимерный материал, написанная Марцинкевичем М.С. Из ее содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил", - цитирует агентство РИА Новости текст постановления.

Однако отец Марцинкевича по прежнему считает, что его сына пытали, а затем убили в колонии.

Напомним, суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Однако следствие на этом не закончилось. Следователи СК России выяснили, что Марцинкевич имеет отношение к серии убийств на национальной почве, которые совершал с 19 летнего возраста с 2003 по 2007 год. О чем заявили официально "Комсомольской правде".

Сообщалось, что он не просто рассказал о своих подельниках, но и указал место криминальных захоронений в лесу. Тесака должны были вот-вот этапировать в Москву, чтобы при нем вскрыть захоронения с убитыми.

16 сентября СК России также сообщили о материалах проверки, которая говорила о том, что Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой в ГУФСИН по Челябинской области. Было также приведено содержание двух предсмертных записок, которые говорят о том, что осужденный планировал совершить самоубийство.

Там говорится буквально следующее: «я уже вскрыл..., а умирать совсем не страшно…».

В октябре под Красногорском грибник нашел друга националиста Тесака Артема Костылева, который, очевидно, решил не дожидаться следователей и предпочел свести счеты с жизнью.

27 сентября у памятника родителям преподобного Сергия Радонежского (находится напротив Троице-Сергиевой лавры) появились траурные портреты Тесака. Неизвестные разложили фотографии у подножия памятника, возложили цветы и зажгли свечи.

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