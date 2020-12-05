Дежурят ночами в больницах и помогают пожилым: пять волонтерских проектов всероссийской акции «Мы Вместе»

Фото: Группа ВКонтакте «Мы вместе», телеграм-канал «Дневники волонтера».

Таких масштабов раньше не достигала ни одна общероссийская волонтерская акция. «Мы вместе» стала акцией взаимопомощи по самым разным направлениям – это и поддержка врачей, которые оказались на первой линии борьбы с COVID-19, помощь семьям, попавшим в трудное положение из-за режима самоизоляции или сокращения на работе, добровольцы работали в приютах для животных, развозили лекарства больным, собирали продукты и вещи нуждающимся. 5 декабря у всех этих людей праздник — День волонтера, он был введен еще в 1985 году Генеральной Ассамблеей ООН. Рассказываем о том, как добровольцы почти целый год помогают бороться с пандемией.

Ульяновск: Два месяца ночных дежурств в больнице

Когда город засыпает, не спят больницы. Особенно сейчас. Работы у врачей очень много, свободных рук, конечно, не хватает. Два месяца назад ульяновские волонтеры-медики предложили свою помощь областной клинической больнице. Студенты медицинских вузов решились дежурить бесплатно в приемных отделениях не только днем, но и оставаться на ночные смены. Они выполняют часть работы врачей, чтобы разгрузить специалистов и дать им возможность уделить больше времени пациентам.

— Мы работаем в приемном отделении в дневное и ночное время. В пятницу дежурство с 21:00 до 7:00, а в среду дневная смена с 15:00 до 20:00. Заполняем медицинскую документацию, сопровождаем больных на обследования, проводим термометрию, измеряем давление, сатурацию,— рассказала доброволец Екатерина Подосинникова.

Екатерина — будущий врач, но уже сейчас помогает медикам в больнице. Фото: Волонтеры-медики. Ульяновск – группа ВКонтакте

А еще волонтеры помогают в перевязочных и процедурных кабинетах, занимаются транспортировкой анализов. Администрация больницы уже неоднократно благодарила своих помощников, спасибо им говорят и пациенты, ведь по подсчетам руководства медучреждения – время госпитализации людей благодаря волонтерам-медикам, сократилось в 1,5 раза.

Оренбург: «Подвези врача» и семейное волонтерство

Работы у врачей много не только в больнице, участковые терапевты ежедневно обходят десятки адресов, где их ждут пациенты. Еще весной в Оренбурге группа волонтеров «Молодёжки ОНФ» запустила проект «Довези врача». Волонтеры-автомобилисты сами возили медиков к пациентам и призывали всех желающих к ним присоединиться. Откликнулись люди самых разных профессий, в том числе таксисты – одна из профильных компаний города предложила свои услуги бесплатно администрациям больниц.

Фото: ОНФ Оренбургская область

— Машины ездят по вызовам с раннего утра и иногда до позднего вечера. Спасибо добровольцам, которые сами вышли на нас и предложили такую помощь. Адресов много. Помощь нужна! – сказал главный врач Оренбургской городской клинической больницы № 3 Денис Дурченков.

Пока волонтеры подвозят врачей двух больниц – областной больницы № 2 и городской № 3. В ближайшее время вызовов станет еще больше – команда добровольцев начнет работать с коллективами городских клинических больниц № 5 и № 6.

Волонтерство – заразно. В Оренбурге добрыми делами занимаются целыми семьями. Александр и Ольга Щёголевы – оба предприниматели. Бизнес – штука такая, в которой требуется личное участие, поэтому свободного времени у них очень мало. Но когда они услышали весной о старте всероссийской акции «Мы вместе», решили по-новому строить свой ежедневный график – когда же помогать, если не сейчас?

Ольга с мужем помогают развозить лекарства и продукты. Фото: Добровольческий центр «Добровольцы Оренбуржья»

— Сначала в социальных сетях предлагали помощь и бесплатную доставку средств первой необходимости. Звонки поступали, но не много. Затем я связалась с руководителем нашего добровольческого центра «Добровольцы Оренбуржья», — рассказала Ольга. Теперь пара занимается доставкой продуктов и лекарств на постоянной основе.

Чита: Делают ремонт в доме одинокого пенсионера и взяли под опеку незрячую бабушку

В разных регионах страны волонтеры движения «Мы вместе» собирают продуктовые наборы и отвозят их многодетным семьям в трудном финансовом положении и одиноким пенсионерам. Но, приехав с сумками, просто отдать их и уехать – невозможно. В Чите, например, добровольцам, чтобы помочь одинокому дедушке, пришлось даже стать строителями. Анатолия Николаевича благодаря истории его жизни, написанной в соцсетях движения «День добрых дел», знают многие читинцы и ласково называют «дед Толя». Он живет на самой окраине поселка Застепь. Домик на участке, который ему выделили уже на пенсии, он строил сам. Довести «до ума» строение не хватило ни сил, ни денег. Вот и жил Дед Толя в домике, продуваемом ветрами из оконных щелей, вез воды, магазина рядом. Жил один, с женой разошелся еще в молодости, а детей не было.

Деду Толе поменяли окна, отремонтировали полы, теперь берутся за крышу. Фото: Волонтеры движения добровольцев Забайкальского края «Мы вместе»

Волонтеры приехали к нему с пакетом продуктов, но увидев, как живет пенсионер, бросили клич в соцсетях, чтобы помочь сделать ремонт. Удалось поменять окна на пластиковые, заменить полы, теперь добровольцы взялись за ремонт крыши.

— Мы привезли продукты, посуду, одеяло, подушку, вещи, — рассказали волонтеры. – А еще мы заметили, что всего-то за один месяц, дед Толя снова начинает приобретать вкус к жизни. Он стал улыбчивым, общительным и жизнерадостным.

Это не единственный случай, когда волонтерам приходится помогать одному человеку по многим направлениям. В начале декабря 2020 года к волонтерам группы добровольцев Читы «Твори добро» обратились соседи 80-летней незрячей бабушки. Пенсионерка недавно перенесла операцию, у нее ампутировали ногу. Ухаживать за ней просто некому, есть сын, но у того проблемы с алкоголем. Но это даже не главная проблема – бабушка просто замерзает у себя же в квартире. Она целый день сидит в куртке, потому что дома нет отопления, нет воды, чтобы помыться.

— Нам удалось собрать деньги, чтобы закупить бабушке необходимые лекарства – у нее сахарный диабет. Мы нагреем пушкой квартиру, попросим у соседей горячую воду, чтобы помыть женщину. С городской больницы волонтёр согласилась приехать и снять швы бабушке на дому, — рассказала волонтер Любовь Пашкова.

Добровольцы обратились в соцслужбы и попросили специалиста приехать к пенсионерке. Сами активисты теперь будут регулярно привозить бабушке продукты и чистое белье.

Владимир: Дарят компьютеры детям для учебы

Когда дети из-за пандемии ушли на удаленку, свободно продолжить учиться смогли не все. У некоторых ребят просто не было дома компьютеров. Кто-то выходил из положения – пытался выходить на онлайн-уроки при помощи смартфона. У других не было и такой возможности. Тогда в рамках всероссийской акции «Мы вместе» запустили проект «Многодарю».

Технику для детей покупают на пожертвования и передают неравнодушные жители. Фото: Близкие люди – группа ВКонтакте

Во Владимирской области волонтеры движения «Близкие люди» помогли 30 семьям с детьми получить технику для учебы, и надеются, что это только начало. Эта акция показала, сколько неравнодушных людей вокруг, ведь технику добровольцам дарили простые жители. Одни передавали исправные компьютеры и ноутбуки, другие собирали из нескольких сломанных аппаратов один рабочий. На покупку новой техники собирали деньги всем миром.

— Нашелся благотворитель, который передал полный комплект компьютера с монитором и смартфоном для семьи, которая воспитывает ребёнка с ОВЗ. Проживает семья в городе Коврове,- рассказали в команде «Близкие люди».

Псков: Развозят завтраки школьникам

Перевод школьников на дистанционное обучение повлиял еще и на их питание. Дети из малообеспеченных семей могут рассчитывать на бесплатный завтрак или обед в школе, но когда ребята ушли на «удаленку», ответственность за их питание полностью легла на родителей. Чтобы поддержать семьи, в Пскове заработал проект «Клуб завтраков». Его запустила команда ОНФ Псковской области. До конца года 177 семей региона будут регулярно получать продуктовые наборы для школьных завтраков: молоко, кукурузные хлопья, печенье, чай и сахар. Волонтеры формировали наборы с расчетом на каждого члена семьи.

Фото: ОНФ Псковская область

— Этих продуктов должно хватить семьям на 10 дней, — пояснили кураторы проекта.

Наборы получают многодетные и малообеспеченные семьи, а также семьи, где воспитывают детей с инвалидностью.