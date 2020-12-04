"Я не позволю гадить в моем доме!": Ольга Бузова развязала войну с известной актрисой

Телеведущая Ольга Бузова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этот "аморальный" скандал развивался так стремительно, что многие даже не в курсе, с чего все началось. А ситуация, между тем, банальная: к многодневным разборкам в Сети привел спор из-за сериала.

Ксения Бородина, посмотрев новый проект "Беспринципные", выступила с критикой в своем Инстаграме: мол, это кино про разврат - "сношения, а не отношения". Сценарист Александр Цыпкин указал телеведущей на место: якобы звезде самого скандального телепроекта "Дом-2" о морали лучше не рассуждать. А актриса Настасья Самбурская, сыгравшая в "Беспринципных", высказалась совсем уж лихо.

- Телепроект, его ведущие и зрители - это днище, и миллионы заработанных рублей - не показатель интеллектуального превосходства! - оскорбила актриса весь "Дом-2" и прежде всего Ксению Бородину.

На этом все могло бы закончиться, ведь последняя на выпады в свой адрес реагировать не стала. Однако за телестройку грудью встала другая ведущая.

- Я не позволю гадить в моем доме! - разразилась гневной отповедью Ольга Бузова. - Проект, который я веду уже 16 лет, стал моим вторым домом, и что я вижу и слышу? Вновь кому-то нужен пиар и хайп. Потому что никто больше не платит хорошие гонорары, время сложное. И человек решил вылить грязь прямо нам под дверь! Если бы это касалось лично меня, я бы никогда не стала мараться в этих помоях. Но когда речь идет о моих людях - молодых мамочках, бабушках, подростках, семейных парах, которые смотрят проект и любят его - тут я молчать не буду.

Бузова вспомнила всех ведущих: и Бородину - "маму двоих детей", и Ольгу Орлову ("бежит на помощь в любое время дня и ночи"), и Андрея Черкасова, и Влада Кадони - прекрасных семьянинов, отзывчивых людей и прочая, прочая. Не забыла и про себя: "девушку, которая никогда никого не обижала",

- И мы все - днище?! - вышла из себя Бузова и от эмоций перешла на личности. - Если вы, Настасья, обделены вниманием, злитесь на жизнь из-за собственных неразрешенных проблем и незакрытых в детстве гештальтов, то мы и наша аудитория, а это 60 миллионов человек, в этом не виноваты. И еще. Скажите хоть раз мне что-то в лицо, а то вы на протяжении нескольких лет только и строчите свои посты, оскорбляя меня лично, а при встрече прячете глаза!

К слову, для Бузовой это действительно первый подобный скандал. Поющая ведущая, как бы ее не костерили коллеги по шоу-бизнесу, обычно молча сносила нападки. Плакала - да, регулярно, но обращаться публично к обидчику - никогда. Похоже, на этот раз звезду действительно задели за живое...

ОПРОС "КП"