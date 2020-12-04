Как можно починить российский футбол: лимит, 12 клубов в РПЛ и «потолок зарплат»

Игроки Руд Вормер "Брюгге" (в центре) и Вильмар Барриос "Зенит" (слева) на матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами "Зенит" (Россия) и "Брюгге" (Бельгия). Фото: EPA/STEPHANIE LECOCQ/ТАСС

Российский футбол унижен в Европе. Боссы российского футбола молчат, делая вид, что ничего не происходит. Но «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», а ранее «Динамо» и «Ростов» так демонстративно окунули лицом в грязь, что это не может остаться без последствий. Есть несколько вещей, которые реально поменять быстро. Но для в России большой футбол – это прежде всего политика. И без жесткой политической воли никакие реформы невозможны.

1. Сократить Премьер-лигу до 12 команд

Главное оправдание тренеров российских клубов звучит так: «У нас слабый чемпионат, даже хорошие игроки в нем расслабляются, интенсивность игры падает, и когда приходит пора играть в Европе, мы не выдерживаем скоростей Лиги чемпионов». Чтобы исправить ситуацию, предлагается сократить российскую Премьер-лигу до 12 команд и играть в четыре круга. Тогда исчезнут игры типа «Уфа» - «Химки», а матчей «Спартак» - ЦСКА будет по четыре штуки за сезон.

Звучит круто. Но какие четыре клуба надо будет вышвырнуть из Премьер-лиги? Нижние четыре? Так в числе них есть, к примеру тульский «Арсенал», судьба которого очень небезразлична губернатору Дюмину. Есть «Ротор» со стадионом ЧМ-2018. А из ФНЛ наверх рвутся «Нижний», «Крылья» и «Оренбург» со своими лоббистами и кураторами. Чтобы отцепить их всех, чтобы отбиться от всех телефонных звонков, нужно иметь сумасшедший ресурс и железные политические мускулы. Готов ли президент РФС Александр Дюков начинать эту войну? Пока это вопрос.

ЦСКА проиграли австрийской "Вольфсберг". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

2. Изменить лимит на легионеров

Все обсуждение, каким должен быть лимит на легионеров и нужен ли он вообще – любимое развлечение журналистов и чиновников. Но на лимите держится вся идея госфинансирования футбола. Только идеей воспитания собственных футболистов можно оправдать столь глобальное участие в футболе регионов и госкорпораций. Как только исчезнет лимит, сдуются академии, и составы заполнятся иностранцами под сто процентов, неизменно наверху возникнет вопрос: а зачем губернаторы, а так же ВТБ, ВЭБ, РЖД, «Газпром» и т.д. так активно вкладывают в это развлечение десятки миллионов евро в год?

И тогда вся финансовая основа под российским футболом очень здорово зашатается, и, может быть, даже рухнет. Но без госфинансирования российский футбол, скорее всего, скончается. Потому что не сможет существовать в рамках двух клубов – «Краснодара» и «Спартака». Так что лимит в росфутболе останется. Но в силах РФС его как-то изменить.

3. Ввести «потолок зарплат»

Но лимит на российских игроков без ограничений суммы их зарплат – штука очень опасная. Глядя, как Александр Кокорин с контрактом более 3 млн евро в год ползает по полю, это начинают понимать все. И остается только удивляться, почем никто и никогда в РФС и РПЛ серьезно не разрабатывал проект «потолка зарплат». Он бы сейчас очень здорово пригодился бы, чтобы подстегнуть молодых российских футболистов.

Момент игры "Локомотив" (Москва, Россия) и "Ред Булл Зальцбург" (Зальцбург, Австрия). Фото:Сергей Фадеичев/ТАСС

4. Провести реформу тренерской школы

Чемпион страны «Зенит» играет в пещерный футбол, и в Лиге чемпионов нам это демонстрируют раз за разом. Лидер РПЛ ЦСКА ничего не может сделать с заштатной австрийской командой. «Динамо» и «Ростов» выбили соперники, чьи игроки стоят в десятки раз меньше. Это значит только одно: уровень тренеров в РПЛ нижайший. РФС пришла пора решить, что и как с этим можно сделать.

5. Вернуться на систему «весна-осень»

В свое время топ-клубы под предводительством президента ЦСКА Евгения Гинера жестко и быстро пролоббировали реформу и перевели росфутбол на систему «осень-весна». Сделано это было прежде всего для того, чтобы удобнее было продавать и покупать игроков на европейском рынке вместе со всеми другими командами. Возможно, клубам РПЛ смена кругов в чем-то помогла. А вот по маленьким командам ПФЛ и ФНЛ нанесла сокрушительный удар. Часть из них не смогла перенести перерыв между кругами в три-четыре месяца, начался парад банкротств, а на Дальнем Востоке футбол вымер полностью.

Имеет ли смысл переворачивать весь российский футбол обратно на систему «весна-осень» - это предмет основательных исследований. Вот только хорошо бы их все-таки провести, прежде чем отказываться от этой идеи.

РФС пока молчит. Боссы российского футбола никак не реагируют ни на провал российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Тишина по поводу сборной России. Нет никакой реакции на судейские скандалы. Возможно, это тактическая пауза, но иногда кажется, что те, кто взял на себя ответственность за этот спорт, куда-то исчезли. Так что непонятно, собирается ли кто-то вообще чинить российский футбол. Или проще ту яму, в которой он копошится, превратить в могилу.