Фото: Коркунов

Когда мы заходим в магазин со стандартным списком продуктов, то все необходимое складываем в корзину практически не глядя: нам достаточно лишь краем глаза «зацепить» знакомые расцветки упаковок. Если же цель посещения продуктового – купить «что-то к чаю», мы будем рассматривать магазинные стенды чуть пристальнее, но, скорее всего, все равно отдадим предпочтение чему-то знакомому. Зачем пробовать что-то неизвестное, когда есть проверенный вариант? Логично, неправда ли?

Так представьте себе, каким же смелым должен быть бренд, чтобы измениться спустя долгое-долгое время. Такое под силу только уверенным в себе игрокам рынка. Таким, как бренд шоколада Коркунов, который давно стал символом подарка, тому, кто важен и задает шоколадную моду на много лет вперед. «Пришло время меняться!», – сказали они. И точка.

С чистого листа

Конфеты «Коркунов» всегда позиционировались как премиальный коробочный шоколад, который приятно преподнести в подарок. А совместно с британским агентством Taxi отечественные дизайнеры сделали упаковку любимых сладостей еще более торжественной: праздника не бывает много!

Что изменилось? Во-первых, цветовое решение. Яркий рубиновый оттенок совершенно точно не останется без внимания. Во-вторых, появилась функция кастомизации. Создатели новой версии упаковки оставили на ней аккуратное окошко, в которое – по желанию покупателя – можно встроить фотографию, открытку или даже детский рисунок, что сделает подарок по-настоящему уникальным.

И, конечно, бантик. Вернее, торжественная ленточка. Она стала и украшением, и «навигатором» по разным вариантам ассорти: так, у молочного шоколада будет нежная кремовая лента, а у темного – теплая бронзовая. Элегантные и будто вечно актуальные цвета.

Мировые конфеты

А вы знали, что давно знакомые нам конфеты появились благодаря амбициям? Сразу после того, как конфеты обрели свою форму и рецептуру более 20 лет назад, они отправились на «Парижское шоколадное шоу» (Salon du Chocolat), которое проходило в формате выставки. Ах, какие невероятные экспонаты там были представлены! И наш, российский «Коркунов», разработанный, впрочем, великими профессионалами – итальянскими шоколатье, удостоился главного приза! Это задало высокую планку и высокие стандарты продукта на 20 лет вперед.

С самого первого дня своего существования конфеты изготавливаются на Одинцовской кондитерской фабрике. А вот ингредиенты в Подмосковье съезжаются со всего мира. Орехи – «бриллианты» в шоколадной оболочке – прибывают со Средиземноморья, а какао-бобы – из Кот-д’Ивуара.

Но вернемся к разговору о вкусе. Разумеется, обновления коснулись и его – у «Коркунова» появились новые фирменные начинки. Только вслушайтесь, как сладко это звучит: грецкий орех с кленовым сиропом, миндальным с апельсиновым вкусом и лесной орех с медовым вкусом. Именно такой теперь будет новая троица «Коркунов» – ореховое ассорти.

Тех, кто все-таки опасается изменений – пусть, впрочем, и не самых радикальных – спешим обрадовать: качество конфет «Коркунов» останется неизменно высоким. Так что вы смело можете порадовать своих близких новой коробочкой по-прежнему вкусных конфет. Не за горами новогодние праздники, когда особенно хочется радовать тех, кто важен!