Виновников лесных пожаров призывают активнее привлекать к ответственности

Часто брошенная человеком бутылка или осколок стекла могут выступить в качестве линзы, которая сфокусирует солнечный луч и вызовет возгорание. Фото: Олег УКЛАДОВ

Меры по предупреждению лесных пожаров – усиление патрулирования, мониторинга, наращивание группировки сил и средств – недостаточны без ужесточения ответственности за причиненный ущерб и гарантий неотвратимости такого наказания. Об этом заявил глава Института лесоведения РАН Андрей Сирин.

«Тут нужны не превентивные меры, а расследование каждого произошедшего пожара, и после обнаружения виновника – выдвижение гражданского иска о компенсации ущерба. При этом все необходимые данные для расчёта такого ущерба есть. Если будут реальные примеры людей, которые вынуждены были продать всё имущество и всю оставшуюся жизнь выплачивать ущерб, это заставит остальных соблюдать осторожность», - считает Андрей Сирин.

В пользу усиления контроля за поведением людей в лесах и на прилегающих территориях высказался и член комитета ТПП по природопользованию и экологии Александр Багин. По его мнению, к этому помимо лесников должны подключиться полиция, местные органы власти, местные жители, которые сами являются потенциальными виновниками и жертвами пожаров.

«Надо понимать, что человеческий фактор – это не только неосторожное обращение с огнём или сознательный поджог, - акцентирует эксперт. – Часто брошенная человеком бутылка или осколок стекла могут выступить в качестве линзы, которая сфокусирует солнечный луч и вызовет возгорание. Даже пластиковая упаковка от продуктов и одноразовая посуда, которую люди оставляют в лесах, повышают пожарную опасность – ведь они не напитываются влагой, не гниют, и загораются гораздо легче, чем большинство природных материалов. Также очень опасны несанкционированные свалки, на которых могут оказаться пожароопасные предметы».

За 10 месяцев этого года лесные инспекторы провели более 456 тыс. рейдов – на 12% большем, чем в прошлом году. 6,3 тыс. материалов направлены в правоохранительные органы по фактам, которые непосредственно привели к возникновению лесных пожаров, сообщили в Рослесхозе. Возбуждено 366 уголовных дел.