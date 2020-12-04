Леонид Рошаль - о вакцинации от коронавируса: Доз должно хватить всем

Леонид Рошаль Фото: Иван ПРОХОРОВ

- Леонид Михайлович! Президент Владимир Путин поручил провести в стране вакцинацию от коронавируса. И к этому подключились уже все службы: и правительство, и медицинские учреждения, и в Москве, и в других городах, где высокий уровень заболеваемости... Как вы оцениваете эти все мероприятия?

- Нормально.

До этого должна была быть проведена большая предварительная работа. Она проведена - и не только по созданию самой вакцины, но и по ее производству. И сейчас имеются условия для практической массовой вакцинации.

- И, как всегда пристаю к вам с прогнозами: это поможет сбить вот нынешнюю - вторую волну коронавируса, снизить ужасные показатели заболеваемости?

- Это моментально не произойдет. Но то, что вакцинации в жизни человечества были эффективны, доказала история медицины.

- Как вы думаете, хватит ли у нас производственных мощностей для того, чтобы обеспечить вакциной все население, которое необходимо прививать? Вообще - достаточно доз?

- Ну, должно хватить. Конечно, нужно еще поработать.

- А - оптимизма?

- Надеюсь, и этого у нас достаточно.

- И еще такой вопрос напрашивается. Пока вот московские власти уже открыли электронную запись на вакцинацию, но там заявки принимают от москвичей с 18 до 60 лет. Потому что пока, как я понял, не испытана вакцина на людях старшего поколения. Как вы считаете, когда могут начать прививать и тех, кому 65+?

- Я не думаю, что эти люди, которые находятся в зоне риска, останутся без внимания. Считаю, и по ним вопрос надо решать в самое ближайшее время. Но пока я об этом говорю осторожно... Профессор Гинзбург, создатель вакцины, на мой вопрос - нужно ли прививаться 80-летним, ответил: да нужно, если нет противопоказаний.

- И уже сейчас, несмотря ни на что, народ готовится к Новому году. Продукты закупают, некоторые куда-то собрались ехать. Я имею в виду - и за рубеж, и куда-нибудь в Тулу. Ваши советы этим семьям, которые идут на такой риск?

- Пожелание всем! Новый год – один из любимых праздников. И встречать его все равно нужно. Конечно, при ограничении контактов, сохранении масочного режима. Я думаю, что коронавирус не должен нам испортить праздник. И мы встретим и проведём его с хорошим настроением.

- Спасибо вам.

- Спасибо.