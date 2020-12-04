«Меня все бросили»: родной брат Алексея Баталова, священник Михаил Ардов, просит забрать его из дома престарелых

Михаил Ардов и Алексей Баталов - братья по матери. Несмотря на то, что отцы у них разные, они воспитывались в одном доме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Идеал советских, да что там, женщин всех времен, Гоша из «Москва слезам не верит», актер Алексей Баталов, ушел из жизни три года назад, летом 2017-го. При жизни скромный, как и его киношный персонаж, Алексей не любил давать интервью, а личную жизнь вообще считал недопустимой темой для диалогов. Но после смерти понеслось. Вот уже три года семья Баталовых не сходит с новостных лент.

Главный инфоповод – наследство актера. Напомним, квартиру и другое имущество Алексей Баталов завещал дочери-инвалиду, Марии Баталовой, которая с рождения страдает ДЦП, и ее матери, Гитане Леонтенко. Но в итоге добро оказалось в руках «друзей семьи». Когда афера вскрылась, уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» возбудили против актрисы Натальи Дрожжиной и юриста Михаила Цивина. По версии следствия, парочка обманом заставила умирающего Баталова подписать дарственную.

Бедную Машу и ее маму, которой сейчас уже под 90, жалеет вся страна. И правда! Ну как, скажите, хватило совести нажиться на инвалиде и пенсионерке? Ничего святого! Первым, кто поддержал вдову и дочь Баталова, был родной брат актера по матери, известный писатель и священник Михаил Ардов. После смерти Баталова он навещал убитых горем Марию и Гитану, помогал им найти утешение в вере. А потом просто пропал.

В последний раз Михаил Ардов давал интервью журналистам два года назад. Тогда ему уже было за 80, но он производил впечатление человека не по годам здорового и разумного. Он тогда вспоминал последнюю встречу со страшим братом.

- Когда последний раз навещал Алексея недели три назад в больнице, он совсем был плохонький. И такое бледное лицо, что я в жизни не видел ни у одного человека такого бледного лица. Он оживлялся, улыбался. Посмеивался, когда я шутил, но я понимал, что это уже недалеко, - рассказывал журналистам Михаил Ардов.

Но где же сейчас находится единоутробный брат Баталова? Поиски мы начали с церковных приходов, где служил Отец Михаил. Но оказалась, что уже полгода ни в одном из московских храмов его не видели. Один из церковнослужителей, хорошо знавший Отца Михаила, рассказал о страшных опасениях.

- Его могли сдать в дом престарелых. Родственникам не нужна обуза, и так часто поступают, - предположил священник.

И это оказалось правдой. Мы нашли 83-летнего Михаила Ардова в частном доме престарелых на окраине Москвы, в районе парка Свиблово.

- У нас есть такой постоялец. Да, - подтвердили информацию в администрации Дома престарелых.

Нам удалось дозвониться и до Отца Михаила. И оказалось, что в богадельню он попал не по своей воле.

- Я тут как узник, помогите. Я даже родственникам позвонить не могу. Они просто не берут трубки. Ко мне никто не приходит, я совершенно одинок, - сообщил по телефону корреспонденту «КП» Михаил Ардов.

Он попросил навестить его, сказал, что чувствует себя одиноким и брошенным. Но уже спустя сутки у старика забрали мобильный телефон, а администрация дома престарелых отказала нам в общении с Михаилом Ардовым, о котором последний просто умолял.

- Это одно из условий его проживания тут: полный запрет на общение с журналистами. Мало ли что он хочет! Важнее контракт, который мы подписали с родственниками. Понимаете, некоторые люди не то, что журналистам, родным братьям и сестрам запрещают навещать своих родственников, - заявили «КП» в администрации дома престарелых.

С кем конкретно был подписан контракт, в администрации так и не пояснили.

Своих детей у Михаила Ардова, который посвятил себя Богу, не было. Но есть племенники по обоим братьям. Это в том числе дочка Алексея Баталова, Мария, и ее старшая сестра Надежда Баталова.

Мы дозвонились до вдовы Алексее Баталова. И оказалось, что она вообще про дом престарелых, в которым находится брат ее покойного мужа, ничего не знает.

- Где Михаил, я не знаю. У нас сейчас так много проблем, вы простите, я не могу говорить, - оборвала разговор Гитана Леонтенко.

Со стороны брата Бориса Ардова , у Михаила тоже есть родня. Его племянница - 51-летняя заслуженная артистка России, Анна Ардова. Возможно, именно ей не может дозвониться Михаил Ардов. Звоним.

- Ардова на линии, слушаю вас, - отозвалась актриса после третьего гудка.

Но как только она услышала имя дяди, сразу бросила трубку. Мы пытались перезвонить. Но разговаривать Анна Борисовна наотрез отказалась.

ДОСЬЕ «КП

Михаил Ардов родился в октябре 1937 года в Москве. Он сын писателя Виктора Ардова (настоящая фамилия Зигберман) и актрисы Нины Ольшевской, родной брат режиссера Бориса Ардова и единоутробный брат актера Алексея Баталова.

Михаил Ардов и Алексей Баталов - братья по матери. Несмотря на то, что отцы у них разные, они воспитывались в одном доме. Их было три брата – Алексей, Михаил и Борис, младший скончался в 2004. В отличие от братьев, Михаил Викторович Ардов не пошел в творческую профессию, а выбрал иной путь, и стал священнослужителем сразу после окончания журфака МГУ. Но даже будучи священником Михаил Ардов много писал.

Он автор более десяти религиозных книг, которые до сих пор легко можно купить в церковных лавках и книжных магазинах.

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