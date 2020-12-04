Чубайс: «Спасибо за самый интересный проект в моей жизни»

Анатолий Борисович Чубайс

В Москве прошел Конгресс предприятий наноиндустрии «Современной инфраструктуре инноваций 10 лет: вызовы для созданных механизмов поддержки в новых реалиях». Мероприятие уже давно является постоянно действующей коммуникационной площадкой предприятий наноиндустрии (с 2012 года). Организаторы конгресса: Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы Роснано и некоммерческое партнерство«Межотраслевое объединение наноиндустрии». В рамках конгресса в этом году прошли три онлайн мероприятия. В ходе них говорили о новинках регулировании закупок на 2020 год, о поддержке развития проектов малого и среднего бизнеса государством,рассказали о том, как и где получить финансирование для предприятий наноиндустрии.

Открыл мероприятие Анатолий Чубайс. Он рассказал о становлении и своем видении будущего компании.

- Мы проводим с вами конгресс уже 9-й раз, - обратился с приветствием к участникам мероприятия Анатолий Борисович. - А нашему Фонду, который является главным драйвером этого процесса, исполнилось 10 лет. Наверное стоит подвести итоги. Мне не хотелось переводить все в длинный доклад о наших триумфальных успехах. Но я не могу и промолчать и не сказать о главном. Считаю, что за это время наша команда выполнила с нуля колоссальную работу. Мы начинали, когда никто не понимал, что такое наноцентры, наноиндустрия, как устроен стартап и питч. Должен сказать откровенно, что ко мне это относилось в не меньшей степени. Мы все начинали вместе, мы все учились и делали какие-то ошибки.

Но то, что есть на сегодня, это значимый и масштабный результат, который, по моему глубокому убеждению,меняет судьбу страны. Я понимаю, что кто-то может сказать, что это все излишний пафос, но я действительно так считаю. Многие бы достижения Роснано были сегодня невозможными,если бы не работа ФИОП. И наш первый российский «единорог»в индустриальном секторе «Оксиал» (OCSiAl), проект с первой российской газовой турбиной ГТД-110, Российский центр гибкой электроники, да и вся сеть наноцентров... Все это рождалось вашими руками, головами, нервами, кровью, временем, спорами, здоровьем и силами. И все это создано и работает. Сотни стартапов действующих в стране, принимающих инвестиции на себя, особой благодарности заслуживает - образовательный блок. Считаю, что в этой сфере мы сумели выстроить сразу несколько уровней работы. Прежде всего наш «Наноград» для школьников. Уже сбился со счета сколько тысяч детей туда вовлечено. Это сделано не просто профессионально, а с любовью, по-настоящему и с результатом. А еще мощнейшая система образовательных программ по переподготовке кадров. Опять же большинство проектов просто бы не состоялись, если бы своевременно не было бы организовано обучение тех специалистов, без которых было невозможно запустить проекты по производству отечественного оптоволокна, покрытию для магистральных труб, десятки других проектов. Очень важно,все, что мы готовили для себя, в соответствии с принципами ФИОП дальше уходило на безвозмездной основе в вузы, вросло в образовательную систему страны, пошло вширь.

Открытие Конгресса предприятий наноиндустрии в очно-дистанционном формате. Фото: Антон Косицын

Отдельно Анатолий Чубайс отметил, что «Роснано» создала хорошую базу стандартизации. В частности по экологической тематике. Не меньше сделано ФИОПом для нормативной базы. Благодаря развитию компании наноцентры стали мощными региональными драйверами инновационных процессов в России.

- Да, мы с вами очень многие делали не благодаря, а вопреки. Да, на многих этапах нам говорили, что вы ребята что-то выдумали, - Чубайс при этих словах улыбнулся и продолжил: - Но шаг за шагом, становилось очевидно, что без выращенной инфраструктуры наноиндустрии мы бы не обошлись. Хочу напомнить, что есть и остается задача сделать ее самоокупаемой. Да, мы получили финансовую поддержку государства, но теперь дело профессиональной чести приумножить и вернуть эти средства. И стратегически это возможно. Мы все видели модели, которые это подтверждают. Хочу, чтобы эта задача наша не затерялась, а перешла в стратегию.

И попрощался: "Так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании. Поэтому, хотел бы еще раз обратиться к вам со словами благодарности. Мы добросовестно выполнили миссию, которую на себя взвалили. Да, конечно ошибались и что-то не получалось, но несомненно и то, что наноиндустрия создана, что собственно сказал Владимир Владимирович Путин, мы все слушали это вчера. Это важнейший наш результат. А вам спасибо всем за один из самых интересных проектов в мой жизни, и удачи!"

В чате конгресса сразу появилось множество вопросов, которые стали разбирать спикеры Конгресса. К ним возвращались как в первой сессии, которая была посвящена 10-летию современной инфраструктуры поддержки инноваций России, так и во второй - «Будущее рядом. Практики и инструменты использования инновационной инфраструктуры в новых условиях». В рамках конгресса более 600 участников прошли онлайн опросы, результаты которых будут использоваться в дальнейшем для развития различных отраслей России.

Более подробно о достигнутых Фондом инфраструктурных и образовательных программ результатах рассказал его генеральный директор Андрей Свинаренко:

- Общая выручка предприятий наноиндустрии страны за 10 лет превысила 9,7 трлн рублей. Начинали с нуля в 2011 году. Это было бы невозможно без той поддержки, которую оказывали Фонд и другие институты развития. За 10 лет, которые отметил недавно Фонд, создано 12 наноцентров, более 800 стартапов, выручка за 10 лет достигла 31 млрд рублей, в том числе 9,5 млрд в прошлом году. В этом году из-за пандемии выручка окажется несколько меньше, чем планировалось, но рост производства все равно будет выше средних по экономике, - отметил руководитель Фонда. Суммарные выходы и возвраты вложений в стартапы и другие инфраструктурные проекты составили 4,5 млрд рублей, соинвестиции других инвесторов в проекты Фонда – более 14 млрд рублей, - привел цифры Свинаренко.

Докладчик отметил, что: "200 высокотехнологичных компаний, из которых лишь менее четверти входят в Группу «Роснано», получили кадровую поддержку благодаря 206 образовательным программам, созданным с участием Фонда. Современные знания по инновационным технологиям обрели около 100 тысяч специалистов команд предприятий, которые были нацелены на освоение новых техпроцессов и продуктов, и студентов, для которых эти программы оставались в вузах в рамках учебных курсов. Это была востребованная работа: треть компаний обратилась в Фонд повторно за другими образовательными программами. 70% вузов, с которыми создавались образовательные программы, отметили рост финансирования НИОКР за счет тех компаний, для которых они готовили специалистов при поддержке Фонда".

- Мы сразу решили, что надо заниматься не только студентами, но и готовить для университетов абитуриентов. Была поставлена задача, попытаться в то время, когда школьников интересовала только экономика и право, переориентировать их внимание на естественные науки, и направить выбор детей на инженерное образование. Для этого была создана Школьная лига Роснано, которая разработала около сотни новых методик преподавания естественнонаучных дисциплин в школах, - отметил Свинаренко.

По словам выступающего, за 10 лет работы было создано "свыше 470 национальных стандартов, которые применяются на более 4 тысячах предприятий, выдано 760 сертификатов соответствия, которые обеспечивали выход инновационной продукции на рынок".

Касаясь идущего реформирования институтов развития, генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко подчеркнул, что, по его мнению, есть резервы комплексирования инструментов и направлений поддержки.

Итоги работы Фонда инфраструктурных и образовательных программ подвёл генеральный директор Андрей Свинаренко. Автор фото: Антон Косицын

- С точки зрения инфраструктуры, где эту комплексность надо обеспечить от создания стартапов до выведения их на продажу или до существенных объемов реализации их продукции на рынке, и за счет формирования экосистемы, которая с нашей стороны представлена образованием, стандартизацией, техническим регулированием и нормативно-правовой поддержкой регулирования инновационной среды. Это тоже дает большие эффекты, - сказал спикер.

Полную версию Конгресса предприятий наноиндустрии вы можете увидеть на сайте Межотраслевого объединения наноиндустрии.

10 ПРОРЫВНЫХ ПРОЕКТОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

- В наноцентре «СИГМА.Новосибирск» зародилась компания OCSiAl, запустившая первое в мире промышленное производство одностенных углеродных нанотрубок. В 2019 году её стоимость превысила $1 млрд.

- Ульяновский наноцентр ULNANOTECH выступил оператором проекта по созданию кластера ветровой энергетики и строительства завода по производству композитных лопастей.

- Фонд поддержал создание первой российской газовой турбины большой мощности – ГТД-110. Выручка инфраструктурных проектов Фонда за период деятельности превысила 31 млрд рублей. Здесь создано свыше 3 600 высокотехнологичных рабочих мест.

- Флагманский наноцентр – Группа компаний «ТехноСпарк» - пять лет подряд занимает первое место по эффективности в Национальном рейтинге технопарков. В марте 2020 года здесь пущен в строй Российский центр гибкой электроники. Это первое в мире промышленное производство компонентов некремниевой электроники. Продукция — ключевые компоненты для LCD, OLED, EPD-экранов, интегральных микросхем и чипов для сенсоров и радиочастотных меток, другой микро- и наноэлектроники. Задача — сделать глубокий апгрейд и сохранить лидирующие позиции в мире, где, по прогнозам, через десять лет органическая электроника будет доминировать.

- В Нанотехнологическом центре композитов создан полный цикл от разработки до серийного производства изделий из композитных материалов, которые востребованы в авиации, наземном транспорте, при реконструкции в строительстве и во многих других отраслях.

- Стартап «Байкал Электроникс» разработал линейку отечественных процессоров, которые применяются в сетевом и телекоммуникационном оборудовании, системах промышленной автоматики, настольных компьютерах, а вскоре должны появиться и в ноутбуках.

- Сотрудниками Фонда разработана собственная технология создания образовательных программ по заказу бизнеса. Их уже более 200, обучилось свыше 100 тысяч специалистов инновационных предприятий и студентов ведущих технических вузов. Платформаedunano.ru— это уникальная площадка дистанционных образовательных продуктов для инженеров, технопредпринимателей, студентов. Накопленный в сотрудничестве с Фондом опыт онлайн-образования для многих вузов стал спасительным во время локдауна, объявленного в связи с распространением коронавирусной инфекции. Фонд способствует обновлению программ бакалавриата и магистратуры под требования рынка труда, задает тренды современного кадрового обеспечения и помогает инновационным компаниям снизить издержки на решение кадровых вопросов, избежать рисков несоответствия квалификации персонала бизнес-задачам. Специалисты имеют возможность подтвердить квалификацию более чем по 200 профессиям. В молодежных проектах Фонда приняли участие свыше 170 тысяч школьников со всей страны.

- Более 4000 компаний используют стандарты, разработанные при участии Фонда, предприятий и Росстандарта. По программе стандартизации в наноиндустрии подготовлено 474 актуальных гармонизированных с международными требованиями национальных стандарта, в том числе 66 «зеленых» стандартов на экологически ориентированную продукцию. Облегчают доступ новых товаров и услуг на рынок 15 региональных представительств Центра стандартизации в инновационной сфере. Подготовленные Фондом технологические коридоры для высокотехнологичных продуктовых групп обеспечили вытеснение устаревших технологий и стимулируют создание новой конкурентоспособной продукции.

- Фондом реализуются проекты, направленные на продвижение отечественной нанотехнологической продукции на мировом и российском рынках. В итоге 22 нанотехнологических решения аттестованы ПАО «Газпром», 19 – ПАО «Транснефть», 28 – внедрено в автодорожной отрасли. Более 5000 многоквартирных домов капитально отремонтировано с применением инновационных материалов.

- В рамках поддержки международного сотрудничества компаниями «ПРОТОМ» и P-Cure создан компактный протонный комплекс для лечения онкологических заболеваний. Он отличается высокой точностью вмешательства, небольшими размерами, которые позволяют размещать его в существующих больницах, а также меньшей стоимостью по сравнению с аналогами. Все это повышает доступность протонной терапии — наиболее точного и технологичного метода лучевой терапии. Компаниями «Профотек» и Satec создан единый комплексный прибор измерения показателей качества и учёта электроэнергии — оптический электронный трансформатор.

СПРАВКА «КП»

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) – один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году. 22 октября 2020 года Фонду инфраструктурных и образовательных программ исполнилось 10 лет. Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.