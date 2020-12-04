"Сейчас ему 2,5 месяца. Взял его": одинокий Борис Корчевников показал Степу

Телеведущий Борис Корчевников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Борис Корчевников с недавних пор не одинок. В квартире телеведущего появился малыш.

"Его зовут Степа. Сейчас ему 2,5 месяца. Взял его", - поделился счастливым событием Борис Корчевников в блоге. Он показал питомца, опубликовав фото.

В кадре телеведущий держит на руках котенка. "Этого сибиряка нашли с сестричками недавно у метро Планерная в коробке, обмотанной скотчем. Нашли, очистили от поселившихся в ушках паразитов и вернули к жизни", - добавил артист, который, как известно, не женат и живет один.

Не так давно Борис поделился сокровенным. Как известно, он рос в неполной семье. Воспитанием будущей звезды занималась мама. Заслуженный работник культуры Ирина Корчевникова одно время была помощницей легендарного режиссера Олега Ефремова и трудилась директором Театра кукол имени Образцова.

Отец Корчевникова тоже из театральной среды. Вячеслав Орлов более 30 лет проработал директором Московского драматического театра имени Пушкина, а в сентябре 2012 года покинул свой пост по состоянию здоровья, став президентом театра. С папой Борис познакомился, только когда ему исполнилось 13 лет. Когда Корчевникову было 35, Вячеслав Евгеньевич скончался.

На днях в эфире программы "Судьба человека" Борис рассказал, что встретился со своей сводной сестрой по отцу. Правда, произошло это только перед смертью родителя. Сестра звезды на 12 лет его старше. Она работает в начальной школе. 38-летний ведущий не понимает, почему дети от разных браков не общаются друг с другом. Ведь они практически одна семья. Артист отметил, что много времени потратил впустую, а так мог бы уже давно общаться с близким человеком.

Примечательно, что четыре года назад Борис нашел и своего другого родственника по линии отца. Евгений живет в Сибири и приходится ведущему двоюродным братом. Его мама - сводная сестра родного отца Корчевникова.