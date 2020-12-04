На судоверфи «Звезда» заложили первый танкер-челнок усиленного ледового класса

Его назвали в честь знаменитого советского писателя Валентина Пикуля.

На Судостроительном комплексе «Звезда» состоялась закладка первого танкера-челнока усиленного ледового класса ARC6 дедвейтом 69 000 тонн. Договор об этом верфь и «Роснефтефлот» подписали еще в 2018 году. Теперь состоялась торжественная церемония.

Судно будет обладать уникальными характеристиками. Оно предназначено для перевозок нефти и способно самостоятельно осуществлять навигацию без ледокольного сопровождения в акваториях северных морей, в разряженных однолетних льдах при толщине до 1,1 м в зимне-весеннюю навигацию, и до 1,7 м в летне-осеннюю. Движительная установка включает управляемые полноповоротные винторулевые колонки. Кроме того, новое судно будет оборудовано носовым погрузочным устройством для приема нефти непосредственно со стационарного морского ледостойкого причала.

В церемонии закладки, которая состоялась в цехе сборки блоков, приняли участие представители «Звезды», «Роснефтефлота» и Дальневосточного филиала Российского морского регистра судоходства (под его надзором будет вестись строительство судна). Первому танкеру-челноку решили присвоить имя «Валентин Пикуль» – в честь советского писателя, автора многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику. Окончание строительства запланировано на 2022 год.

Напомним, судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом во главе с «Роснефтью» по поручению президента России Владимира Путина. Портфель заказов составляет более 50 судов, якорный заказчик - «Роснефть» (она подписала контракты на 28). «Звезда» будет выпускать широкую линейку продуктов: танкеры, газовозы, буровые платформы, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе самые мощные в мире атомные ледоколы «Лидер». «Звезда» обеспечит Россию гражданским флотом для освоения шельфовых месторождений и бесперебойной работы Северного морского пути - кратчайшего между Европой и Азией.

Часть цехов на судоверфи уже построены. Это дало возможность, не дожидаясь окончания работ по строительству второй очереди, приступить к постройке судов. Опережающими темпами, на 4 года раньше планового срока, построен крупнейший в России сухой док. На нем сейчас выполняются работы по пуско-наладке оборудования. Полная готовность верфи – 2024 год.

ТТХ «Валентина Пикуля»

Длина танкера - 257 метров (на 7 метров больше танкера типа «Афрамакс»)

Ширина - 34 метра

Осадка - 14 метров

Высота борта - 21 метр

Скорость - 15,5 узлов.

СПРАВКА «КП»

АО «Роснефтефлот» – профильное 100-процентное дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», реализующее проекты в области морской логистики. Оно существляет деятельность в интересах «Роснефти» по морскому фрахтованию, портовому обеспечению, реализации судостроительных проектов и управлению морским и речным флотом.