Радио «Комсомольская правда» и сайт kp.ru снова объявляют о радиомарафоне!

5 декабря в эфире Радио «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru мы отмечаем День волонтера. Этот праздник могут по праву считать своим все, кто помогает сделать наш мир добрее и безопаснее. Все, кто осознанно участвует в волонтерском движении и все, кто помогает нуждающимся по собственнои инициативе.

В гостях представители благотворительных фондов «Обнаженные сердца», «Дети наши» и «Своими глазами», а также группы IOWA и Билет на Луну, Вадим Самойлов, Ксения Алферова, Эвелина Бледанс, Дина Корзун и другие гости.

Приглашаем присоединиться к трансляции всех неравнодушных людеи , которые не могут прои ти мимо чужои беды, беспорядка, неустроенности.

Партнерами радиомарафона выступают компании «Норникель» и «Группа ГАЗ».

Наши партнеры в соцсетях

Компания «Норникель» vk.com/nornickel_official instagram.com/nornickel_official/ t.me/nornickel_official facebook.com/NornickelRU/

Компания «Группа ГАЗ» vk.com/gazautomobiles instagram.com/gazautomobiles/ facebook.com/GAZautomobiles/ twitter.com/GAZautomobiles