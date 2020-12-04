ПСБ открыл операционный офис в Сарапуле

Торжественное открытие состоялось в конце этой недели. В нем приняли участие руководители бизнес-блоков ПСБ, представители регионального правительства, глава города и клиенты банка.

- В республике высокая концентрация оборонных предприятий, и ПСБ успешно развивает сотрудничество с ними. Наш новый офис в Сарапуле будет обслуживать сотрудников этих предприятий, в которых занята большая часть населения города, а также других горожан. Мы готовы предложить свои лучшие финансовые решения, экспертизу и опыт, – заявил Константин Басманов, руководитель блока малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ.

Напомним, Сарапул является центром промышленности Удмуртской Республики. В городе находятся предприятия ОПК, машиностроительного комплекса, обрабатывающей и других отраслей.

- Для республики Промсвязьбанк - важный партнер не только в части работы с предприятиями ОПК, но и в реализации проектов в области спорта, льготного кредитования бизнеса, инвестиционных проектов. Так, в 2020 году банк выделил финансирование федерации биатлона, федерации лыжных гонок республики и оператору спортивных стартов «Калашников спорт», – сообщил Константин Сунцов, и.о. первого заместителя председателя правительства Удмуртской Республики.

Промсвязьбанк работает в республике с 2005 года, и за 15 лет работы его клиентами стали крупнейшие компании из различных отраслей.

- Открытие офиса связано, прежде всего, с обслуживанием работников оборонно-промышленного комплекса города. Они по достоинству оценят удобное расположение в самом центре города, а также комфортные условия обслуживания и широкую линейку современных банковских продуктов и сервисов, – рассказал Игорь Кудрявцев, региональный директор ПСБ в Удмуртии.

СПРАВКА «КП"

Новый офис ПСБ находится на ул. Раскольникова, 142. В нем установлен банкомат с функцией приема наличных денег и платежный терминал для оплаты различных услуг. Отделение работает с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, тел.: (3412) 94 82 90.